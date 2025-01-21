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Savunma

250 tankın teslimatı resmen başladı: 4,75 milyar dolarlık işbirliği

Polonya Başbakan Yardımcısı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, 28 adet Abrams Ana Muharebe Tankını (MBT) teslim aldıklarını resmen duyurdu. Polonya, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında değeri 4,75 milyar dolar olan 250 adet Abrams tankı için sözleşme imzalamıştı.

İbrahim IŞIK21 Ocak 2025 Salı 14:18 - Güncelleme:
250 tankın teslimatı resmen başladı: 4,75 milyar dolarlık işbirliği
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Polonya, ABD ile 2022'de imzalanan anlaşma kapsamında Abrams tankınlarının ilk partisini envanterine kattı. Polonya'daki Gdynia limanına ulaşan tanklar, ordudaki zırhlı kuvvetlerin modernize etmesinde önemli bir yere sahip olacağı düşünülüyor. Söz konusu anlaşma Polonya'nın ABD ile savunma işbirliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Abrams tankları Polonya ordusunda aktif hizmete girmeden önce denetime tabi tutulacak. Polonya, ABD'den toplam 250 adet M1A2 SEP V3 tankı siparişi vererek ülkenin zırhlı yeteneklerini önemli ölçüde arttıracak bir hamlede bulundu.

ABRAMS TANKLARI ORDUNUN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Söz konusu Abrams tanklarının alımı, Polonya'nın Doğu Avrupa'da artan güvenlik sorunları göz önünde bulundurulduğunda özellikle hayati önem taşıyan daha geniş kapsamlı savunma modernizasyonu çabalarının da bir parçası olarak görülüyor.

Tamamen faaliyete geçtiğinde bu gelişmiş Abrams tankları Polonya'nın mevcut filosunu tamamlayacak ve ülkeye Avrupa'daki en gelişmiş zırhlı kuvvetlerden birini sağlayacaktır. Tanklar Polonya'nın sınırlarını savunma kabiliyetini artıracak ve NATO'nun kolektif savunma çabalarına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

GÜNEY KORE İLE SAVUNMA SANAYİNDE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan Polonya, Güney Kore ile kurduğu ortaklık sayesinde zırhlı yeteneklerini genişletmeye devam ediyor. Temmuz 2022'de Polonya hükümeti Koreli üretici Hyundai Rotem ile 1.000 adet K2 Black Panther tankı alımı için bir sözleşme imzalamıştı.

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