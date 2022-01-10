2.58 milyar dolarlık dev anlaşma! Abrams tankı alacaklar

star.com.tr 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:10 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:10

Avustralya, 2,58 milyar dolarlık bir anlaşmayla, ABD'den Abrams ana muharebe tankı ve zırhlı araçlar alacak.



Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avustralya'nın ABD'den 120 tank ve diğer zırhlı araçlar satın almak için 3,6 milyar dolar (2,58 milyar dolar) ödeyeceğini söyledi.

Sydney Morning Herald'ın aktardığına göre Dutton, "Piyade savaş aracı, savaş mühendislik araçları ve kundağı motorlu obüslerle donatılan yeni Abrams, askerlerimize en iyi başarı, korunma olasılığını verecek." dedi.

YENİ ABRAMS TANKLARI, M1A'LARIN YERİNİ ALACAK



Gazeteye göre, 2.58 milyar dolarlık satın alma, 2007'de satın alınan 59 M1A1 tankının yerini alacak olan 75 adet yükseltilmiş M1A2 Abrams tankını içeriyor.

Aynı zamanda mayın tarlalarına karşı kullanılan 29 taarruz temizleme aracı, 17 köprü çıkarma aracı ve 6 onarım ve tahliye tankı satın alınacak. Bu silahların ilk partisinin 2024'te teslim edileceği ve 2025'ten itibaren hizmete gireceği bildiriliyor.

1 MİLYAR DOLARLIK SİKORSKY MH-60R DA ALINMIŞTI



ABD 9 Ekim'de, 12 Sikorsky MH-60R Black Hawk helikopterinin Avustralya'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık satışını onayladı.

Eylül ayında Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, 12 son teknoloji geleneksel saldırı denizaltısı geliştirmek için Fransa ile 66 milyar dolarlık bir sözleşmeden vazgeçmeye zorlayan yeni üçlü savunma ortaklığını duyurdu.

Anlaşma, Avustralya'nın filosunu nükleer enerjili denizaltılarla geliştirmeyi vaat ediyor.

Avustralya'nın yeni projesi, AUKUS ortaklığı kapsamında ABD ve İngiltere'de bir denizaltı modeli seçmek için 18 ay sürecek. Ancak Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, anlaşmanın Avustralya'ya bölgesel bir stratejik avantaj sağlayacağına inanıyor.

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