Hindistan, Hint Donanması'nın hava gücünü artırmak amacıyla Fransa'dan 26 adet Rafale savaş uçağı satın alma planını resmen onayladı. Konuya yakın iki yetkili, bu stratejik hamlenin, özellikle Çin'in Hint Okyanusu'ndaki artan askeri faaliyetlerine karşı bir denge unsuru oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Satın alıma ilişkin kararın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başkanlığında toplanan Güvenlik İşleri Bakanlar Kurulu tarafından alındığı bildirildi. Kaynaklar, yetkili olmadıkları gerekçesiyle isimlerinin açıklanmamasını talep ederken, anlaşmanın birkaç hafta içinde imzalanmasının planlandığını aktardı.

RAFALE JETLERİ İLE FRANSA İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Fransız Dassault Aviation tarafından üretilen Rafale uçakları, halihazırda Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmakta. Donanma versiyonlarının da envantere katılması, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin kapsamını daha da genişletecek. Bu alımın, Hindistan'ın uçak gemisi INS Vikrant'a entegre edilmesi planlanan savaş uçakları için önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

ANLAŞMA DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Satın alımın mali boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar anlaşmanın milyarlarca dolarlık bir değere ulaşabileceğini tahmin ediyor. Hindistan Savunma Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte Hindistan, Hint-Pasifik bölgesindeki askeri dengeyi koruma ve kendi deniz egemenliğini güvence altına alma yönünde önemli bir adım atmış oldu.