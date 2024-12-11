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Savunma

266 milyon dolarlık imzalar atıldı: F-16 anlaşması resmen onaylandı

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) Ukrayna için yapılan F-16 jetlerinin bakım sözleşmesini onayladığını bildirdi. 266 milyon dolarlık söz konusu F-16 anlaşmasının, gelecek günlerde uygulamaya konulacağı öğrenildi.

DHA11 Aralık 2024 Çarşamba 12:37 - Güncelleme:
266 milyon dolarlık imzalar atıldı: F-16 anlaşması resmen onaylandı
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PENTAGON'dan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine 266.4 milyon dolar karşılığında F-16 destek hizmetleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı" denildi.

Ukrayna'ya geçtiğimiz Ağustos ayında bazı ülkeler tarafından gönderilen F-16'lar teslim edilmişti.

Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmamıştı.

Teslimat hakkında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

50 MİLYAR DOLARLIK KREDİ DÜNYA BANKASI'NA AKTARILDI

ABD, Ukrayna'ya vereceği 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olan 20 milyar doları Dünya Bankası fonuna aktardı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlama taahhüdünü yerine getirdiği bildirildi. Söz konusu kredinin G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, kredinin Dünya Bankası fonuna aktarıldığı ve bu fon aracılığıyla Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı belirtildi.

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