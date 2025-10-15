Boeing, 2030 yılına kadar 3 binden fazla Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) arayıcı üretimi için yaklaşık 2,7 milyar dolarlık çok yıllı sözleşmeler kazandı. Şirket, anlaşmalar kapsamında yılda 750'ye kadar arayıcı üretecek ve üretimi genişletmek için Lockheed Martin ve ABD Ordusu ile iş birliği yapacak.

Boeing'in PAC-3 arayıcıları, Patriot füzelerinin hipersonik silahlar, düşman uçakları ve balistik ile seyir füzelerini etkisiz hâle getirmesini sağlıyor. Artan talep, Ukrayna, Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgelerindeki çatışmalar ve değişen tehdit ortamlarından kaynaklanıyor.

Boeing Entegre Hava ve Füze Savunma Bölümü İcra Direktörü Jim Bryan, çok yıllı sözleşmelerin şirketin ilerlemesini tanıdığını ve küresel talebi karşılamaya yardımcı olacağını belirtti.

Şirket, 2025'te üretimde rekor kırarken, yıl sonuna kadar 650-700 arayıcı teslim etmeyi hedefliyor. Boeing, 2000 yılından bu yana ABD Ordusu'na 6 binden fazla PAC-3 arayıcı teslim etti. Sistem, ABD dahil 17 ülkede sivil ve askeri güvenliği sağlamak için kullanılıyor.

Boeing, 150'den fazla ülkede savunma, ticari ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteriyor ve teknoloji ile ekonomik değer üretmeye devam ediyor.