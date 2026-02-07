ABD'li savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının teslimatları 2025 yılında olduğu gibi 2026'nın başlarında da devam ediyor. 2019 yılında ABD ile F-35 anlaşması imzalayan Singapur'un ilk F-35 jetlerinin yıl sonunda teslim alacağı bildirildi.

Lockheed Martin Uluslararası Havacılık İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Sheehy, Singapur Havacılık Fuarı 2026'da yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar bölgede 300'den fazla F-35'in konuşlu olacağını öngördüklerini belirtti. Bu sayıya Japonya ve Alaska'da konuşlu ABD'ye ait F-35'ler de dahil ediliyor.

72 ADET F-35 TESLİM EDİLDİ

Avustralya'nın envanterinde bulunan 72 adet F-35A savaş uçağının sonuncusu Aralık 2024'te teslim edilirken, ülke şu anda ABD dışındaki en büyük F-35 kullanıcısı konumunda bulunuyor. Ancak Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin toplam 105 F-35A ve 42 F-35B'den oluşan filosunu tamamlamasıyla bu unvanın Japonya'ya geçmesi bekleniyor. Japonya, ilk dört F-35B uçağını geçen yıl teslim aldı.

Bölgede Güney Kore de 40 adet F-35A teslim alırken, ilave 20 uçak için sipariş süreci devam ediyor.

İLK F-35 YIL SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Singapur'un, 2019'da verdiği sipariş kapsamında yıl sonuna kadar dört F-35B teslim alması planlanıyor. Uçakların ilk etapta ABD'deki Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü'nden faaliyet göstereceği, Singapur'daki Tengah Hava Üssü'nde ise yaklaşık 2029'da konuşlandırılacağı bildirildi.

Singapur Hava Kuvvetlerinin ayrıca 2028'de teslim edilmesi planlanan sekiz F-35B siparişi daha bulunuyor. Şubat 2024'te verilen sekiz F-35A siparişiyle birlikte, 2030'a kadar toplam 20 F-35'in envantere girmesi öngörülüyor.

Singapur Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kelvin Fan, F-35A'ların daha uzun menzil ve yüksek taşıma kapasitesiyle kalıcı operasyon kabiliyeti sağlayacağını, kısa kalkış ve dikey iniş özelliğine sahip F-35B'lerin ise operasyonel esnekliği artıracağını ifade etti.

BÖLGEDEKİ HAVA GÜCÜ DENGESİ

40 adet F-15SG ve F-16V seviyesine yükseltilmiş yaklaşık 60 F-16C/D uçağıyla birlikte değerlendirildiğinde, Singapur Hava Kuvvetlerinin Güneydoğu Asya'daki en güçlü hava muharebe kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Dünya genelindeki dört F-35 ağır bakım, onarım ve modernizasyon merkezinin ikisinin Avustralya ve Japonya'da bulunması da Asya-Pasifik'in programdaki önemini ortaya koyuyor. Diğer merkezler ise İtalya ve ABD'de yer alıyor.

YENİ MÜŞTERİLER SINIRLI OLABİLİR

Sheehy, şirketin geçen yıl rekor seviyede 191 F-35 teslim ettiğini ancak bu sayının Technology Refresh 3 (TR-3) güncellemelerindeki gecikmeler nedeniyle arttığını belirtti. TR-3 birikiminin temizlendiğini ifade eden Sheehy, bu yıl 156 uçağın teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Öte yandan, bölgede yeni F-35 müşterileri bulmanın zor olabileceği değerlendiriliyor. Tayvan ve Tayland'ın son yıllarda taleplerinin geri çevrildiği, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise geçen yıl Hindistan'a programa ilgi göstermesi yönünde çağrı yaptığı aktarıldı.