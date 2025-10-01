İSTANBUL 22°C / 14°C
1 Ekim 2025 Çarşamba
  • 296 adet F-35 için imzalar resmen atıldı: Değeri tam 24,3 milyar dolar
Savunma

296 adet F-35 için imzalar resmen atıldı: Değeri tam 24,3 milyar dolar

Amerikalı savunma devi Lockheed Martin'in ABD ve müttefikleri için ürettiği 5. nesil savaş uçağı F-35 için yeni bir gelişme yaşandı. Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen F-35 için Lockheed Martin ve Pentagon arasında 296 adetlik yeni bir anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmanın değerinin yaklaşık 24,3 milyar dolar olduğu öğrenildi.

1 Ekim 2025 Çarşamba 11:22
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Lockheed Martin 2024'te yapılan 11,8 milyar dolarlık önceki anlaşmanın devamı niteliğinde olan yeni bir F-35 sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme çerçevesinde uçak başına ortalama maliyet 82,4 milyon dolar olarak hesaplandı. Lockheed Martin, "Lot 18-19'da maliyet artışı enflasyon oranlarının altında kaldı" bilgisini paylaştı.

F-35'lerin motorları sözleşmeye dahil değil; bu kapsam, Pratt & Whitney ile ayrı bir kontratla yürütülecek. İlk teslimatların 2026 yılında başlaması planlanıyor.

296 ADET F-35 İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

296 uçağın ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri için farklı tiplerde dağıtılması, ayrıca uluslararası ortaklar ve yabancı satış müşterilerinin de sözleşme kapsamında olması öngörülüyor.

Örnek olarak Lot 19 kapsamında, 40 adet F-35A Hava Kuvvetleri'ne, 12 adet F-35B ve 8 adet F-35C Deniz Piyadelerine, 9 adet F-35C donanmaya teslim edilecek.

Bunlara ek olarak uluslararası ortaklar ve yabancı müşterilere de çeşitli miktarlarda F-35A ve F-35B verilecek.

Lockheed Martin F-35 Programı Başkan Yardımcısı Chancey McIntosh, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Lot 18-19 sözleşmesi, üretimdeki en yetenekli ve maliyet açısından en rekabetçi uçak olarak kabul edilen F-35'e duyulan güveni bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

