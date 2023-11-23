3 Türk devi gücünü birleştirdi! Geri sayım başladı: Hava Kuvvetlerine teslim edilecek

Yüzde 80 oranında yerlilil yakalayan Türk savunma sanayisinin yeni neferi SİPER için geri sayım başladı. 3 Türk devi ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK - SAGE iş ortaklığı ile geliştirilen SİPER füzesi Türk Hava Kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulması planlanıyor.

3 TÜRK DEVİ GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ! HAVA KUVVETLERİNİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Milli Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor. SİPER Sistemi 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak. Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkan verecek.

SİPER hakkında ASELSAN'dan açıklama yapıldı. ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gök vatanın koruyucusu SİPER envantere giriyor! Milli Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor. SİPER Sistemi 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak. Ülkemizin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkân verecek. SİPER Projesi; ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK - SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. Semaların güvenliği için 'canSİPERane' çalışmaya devam!" ifadelerine yer verildi.



