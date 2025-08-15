3 Türk harikası gücünü birleştirdi! Sinop'ta nefes kesen anlar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Next Sosyal hesabından, Türk savunma sanayisindeki kabiliyetler kullanılarak gerçekleştirilen teste ilişkin paylaşımda bulundu. "Mavi vatanın" ufuklarından yükselen yeni bir başarı hikayesi daha yazıldığını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS ile TCG İSTANBUL'dan HİSAR-D RF füzesiyle yeniden icra edilen atış testi başarıyla tamamlandı.

Savaş gemilerimiz için üretilen ve ASELSAN tarafından geliştirilen radarlardan atış kontrol sistemine, arayıcı başlıklardan veri bağlarına kadar entegre çözümlerin başarıyla çalıştığını kanıtlayan bu üstün başarı ülkemize hayırlı olsun.

Bu tekrar edilen test, sistemlerimizin güvenilirliğini, her denemede adım adım üzerine koyma kararlılığımızı ve savunma sanayiimizdeki birlikte çalışma kültürünü bir kez daha ortaya koymuştur.

ASELSAN'dan HAVELSAN'a, STM'den Roketsan'a kadar omuz omuza çalışan tüm ekiplerimizin oluşturduğu sinerji, Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katmakta, ülkemize stratejik kabiliyetler kazandırmaktadır.

Milletimizin güvenliği için gece gündüz emek veren tüm şirketlerimize, mühendislerimize ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeline yürekten teşekkür ediyorum."

Testte, ASELSAN tarafından geliştirilen çeşitli çözümler kullanıldı.

Sinop açıklarındaki atış, CENK 400-N 4 Boyutlu Arama Radarı'nın hedefi tespiti ve AKREP 300-N Atış Kontrol Radarı'nın başlattığı angajmanın ardından, Hisar-D Atış Kontrol Sistemi etkin önleme çözümü, GÜDÜ 200-MG Veri Bağı Yer Donanımı ve Füze Üstü Veri Bağı vasıtasıyla çift yönlü haberleşme sağlanarak ara safha güdüm ve AGRAS RF arayıcı başlık ile terminal safha güdüm vasıtası ile başarıyla icra edildi.

ASELSAN'ın HİSAR-D Atış Kontrol Sistemi, GÜDÜ 200-MG Veri Bağı Yer Donanımı, Füze Üstü Veri Bağı, CENK 400-N AESA 4 Boyutlu Arama Radarı ve AKREP 300-N Atış Kontrol Radarı Sistemleri ve AGRAS 2203/SA deniz hedefleri arayıcı başlığı, atışın başarısında büyük rol oynadı.

Milli sistemler, atış sırasında deniz koşullarında hedefi tespit ve takip ederek hedefi etkisiz hale getirmek maksadıyla füzeye güdüm sağlamak için tam bir koordinasyon içinde çalıştı.

ASELSAN, sensörler ve gelişmiş atış kontrol sistemleri ile modern deniz harbi için tam entegre çözümler sunma yeteneğini kanıtladı.