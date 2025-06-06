Bölgedeki güç dengelerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme uluslararası savunma çevrelerinde dikkatle izleniyor. İki ülke arasında imzalanan stratejik anlaşma, sadece askeri kapasiteyi değil, aynı zamanda bölgesel ittifakları da yeniden şekillendirebilir. İki ülkenin JF-17 Blok III savaş uçağı anlaşması, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Sipariş verilen JF-17 savaş uçaklarına Türk teknolojisinin entegre edilmesi bekleniyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI İMZALAR ATILDI

Pakistan hükümeti, Azerbaycan ile savunma iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım attı. Resmi açıklamaya göre Azerbaycan, Pakistan'dan toplam değeri 4,6 milyar doları bulan 40 adet JF-17 Blok III savaş uçağı satın alacak. Bu kapsamda 2 milyar dolarlık yatırım planı da devreye alınacak.

ALİYEV JF-17 SAVAŞ UÇAKLARINI İNCELEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 2024 sonunda Haydar Aliyev Havalimanı'nda JF-17 Blok III'leri bizzat incelemesiyle birlikte uçakların Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterine kısa sürede gireceği netleşmişti.

TÜRK MÜHİMMATLARIYLA GÜÇLENİYOR

Uzmanlar, JF-17'lere entegre edilebilecek Türk mühimmatları sayesinde Ankara-Bakü-İslamabad hattında savunma alanında stratejik bir sinerji doğabileceğini belirtiyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ASELPOD hedefleme podunun Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılacak olması, Türkiye'nin bu projedeki rolünü pekiştiriyor.

ADEX 24'TE TEMELLER ATILDI

Geçtiğimiz Eylül ayında Azerbaycan'da düzenlenen ADEX 24 savunma fuarı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma iş birliğini ileri taşımıştı. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Azerbaycan askeri yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde ortak üretim ve teknolojik entegrasyon konularında kapsamlı iş birliği zeminini pekiştirmişti.

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