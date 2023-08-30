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Savunma

3 yerli savaş gemisi İzmir'de ziyaretçilerini bekliyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında İzmir'e gelen TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCSG Umut gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
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Alsancak Limanı'na demirleyen gemilere, İzmirliler ilgi gösterdi. Gemileri gezenler, gemi personelinden askeri gemiler ve gemide yaşam konularında bilgi aldı.

TCSG Umut Gemisi, sabahtan öğleye kadar süren ziyaretler sonrasında vatandaşlarla hareket ederek Körfez turu gerçekleştirdi.

Tura katılanlardan 6 yaşındaki Derin Akçetin, ailesi ve arkadaşıyla geldiklerini belirterek ilk kez böyle bir gemiye bindiğini söyledi. Gemiyi gezmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Akçetin, "Dürbünle uzaklara baktık. Gerçekten çok heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.

Levent Arpat da çocuklarıyla geldiğini belirterek körfez turundan çok keyif aldığını söyledi.

  • TCG Sancaktar
  • TCSG Umut
  • TCG Büyükada

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