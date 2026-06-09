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Savunma

30 adetlik F-35 planından vazgeçildi! Eurofighter Typhoon savaş uçağı geliyor

Orta Doğu'da ABD/İsrail-İran gerilimi tırmanırken bölge ülkeleri savaş uçağı takviyesine başladı. Son olarak envanterini güçlendirmek isteyen Körfez devinden son dakika Eurofighter Typhoon savaş uçağı adımı geldi. Körfez ülkesi 30 adet F-35 savaş uçağını kapsayan savunma paketinin yerine Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına yöneldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 15:26 - Güncelleme:
30 adetlik F-35 planından vazgeçildi! Eurofighter Typhoon savaş uçağı geliyor
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), uzun süredir gündemde olan F-35 savaş uçağı tedarik planlarında değişikliğe gidebileceği iddia edildi. Arap basınında yer alan haberlere göre, BAE yönetimi 30 adet F-35 savaş uçağı paketi yerine Eurofighter Typhoon seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

Savunma çevrelerinde dikkatle takip edilen gelişme, Eurofighter Typhoon savaş uçağının Orta Doğu'daki konumunu daha da güçlendirebilir. Son yıllarda birçok ülkenin envanterine giren Eurofighter Typhoon, gelişmiş radar sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve çok rollü görev yapabilme özelliğiyle öne çıkıyor.

EUROFIGHTER TYPHOON NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Uzmanlara göre Eurofighter Typhoon, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra kara hedeflerine yönelik hassas taarruz operasyonlarında da etkili performans sergiliyor. Modern elektronik harp sistemleriyle donatılan Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösteriliyor.

BAE'nin olası tercih değişikliğinde teslimat süreçleri, maliyet unsurları ve siyasi değerlendirmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle son dönemde birçok ülkenin Eurofighter Typhoon için yeni siparişler vermesi, platformun uluslararası pazardaki konumunu güçlendiriyor.

F-35 YERİNE EUROFIGHTER TYPHOON TERCİHİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Savunma uzmanları, BAE'nin F-35 yerine Eurofighter Typhoon tercih etmesi halinde bunun yalnızca bir tedarik kararı olmayacağını, aynı zamanda bölgesel savunma dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

Hava kuvvetlerini modernize etmeyi sürdüren BAE'nin, Eurofighter Typhoon ile ilgilenmesi Avrupa savunma sanayisi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Olası anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Eurofighter Typhoon, Körfez bölgesindeki varlığını daha da artırmış olacak.

EUROFIGHTER TYPHOON KÜRESEL PAZARDA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında geliştirilen Eurofighter Typhoon, dünyanın en gelişmiş 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Yüksek hız, gelişmiş sensörler ve geniş silah entegrasyonu gibi özellikleri sayesinde Eurofighter Typhoon, birçok ülkenin yeni nesil savaş uçağı arayışında öne çıkan seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

BAE'nin nihai kararının önümüzdeki dönemde netleşmesi beklenirken, savunma dünyasının gözü şimdiden Eurofighter Typhoon etrafında şekillenen bu dikkat çekici iddialara çevrilmiş durumda.

  • Eurofıghter Typhoon
  • F-35 savaş uçağı

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