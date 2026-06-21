Kuzey Afrika'da hava gücü yarışı yeni bir boyuta taşınabilir. Savunma çevrelerinde gündeme gelen iddialara göre Cezayir'in, Fransa üretimi Rafale savaş uçağı tedariki için harekete geçebileceği ve yaklaşık 30 adetlik bir alımı değerlendirdiği öne sürülüyor. Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan iddia, bölgedeki askeri dengeler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Cezayir Hava Kuvvetleri uzun yıllardır Rus menşeli savaş uçaklarına dayanan bir envanter kullanıyor. Özellikle Su-30MKA filosu ve yeni nesil savaş uçağı projeleriyle öne çıkan ülkenin, ilk kez büyük çaplı bir Batılı platforma yönelme ihtimali savunma uzmanlarının radarına girdi. Bu noktada Rafale savaş uçağı, çok rollü görev kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli mühimmat entegrasyonu sayesinde öne çıkıyor.

Son yıllarda Rafale savaş uçağı ihracatında önemli başarılar elde eden Fransa, farklı bölgelerde art arda anlaşmalar imzaladı. Mısır'ın 30 adet Rafale savaş uçağı alımı için anlaşma imzalaması ve daha önceki siparişlerini genişletmesi, platformun uluslararası pazardaki yükselişini gözler önüne serdi.

Savunma analistlerine göre Cezayir'in olası Rafale savaş uçağı tercihi, yalnızca yeni bir savaş uçağı alımı anlamına gelmeyecek. Böyle bir adım, ülkenin savunma tedarik stratejisinde çeşitliliğe gitmek istediğinin de işareti olabilir. Özellikle Batı ve Doğu menşeli sistemleri aynı envanterde kullanma yaklaşımı, son dönemde birçok ülkenin tercih ettiği bir model olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan Fransa açısından da Cezayir gibi büyük bir müşterinin kazanılması kritik önem taşıyor. Son dönemde Hindistan'ın 114 adet Rafale savaş uçağı tedarikine onay vermesi ve Vietnam'ın da potansiyel müşteri olarak gündeme gelmesi, Dassault Aviation'ın küresel pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Uzmanlar, 30 adetlik bir Rafale savaş uçağı paketinin gerçekleşmesi halinde bunun milyarlarca dolarlık bir savunma anlaşmasına dönüşebileceğini belirtiyor. Böyle bir satın alma, Cezayir Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücünü artırırken, Kuzey Afrika'daki hava üstünlüğü rekabetini de yeniden şekillendirebilir.

Şimdilik resmi doğrulama bulunmasa da, Rafale savaş uçağı etrafında şekillenen bu iddia savunma dünyasında yakından takip ediliyor. Eğer görüşmeler somut bir anlaşmaya dönüşürse, Cezayir'in askeri modernizasyon sürecinde yeni bir dönemin kapıları aralanabilir.