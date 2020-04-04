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Savunma

Karadeniz kıyısında gövde gösterisi: 300 kilometre menzilli gemi savar füzesi ateşlendi

Ukrayna, yeni bir gemi savar seyir füzesi, Neptün füze sistemini başarıyla test etti.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:16
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Ukrayna'nın devlete ait Luch Tasarım Bürosu'nun Neptün gemi savar füze sistemi 2 Nisan'da Karadeniz'de test ettiğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Cuma günü yaptığı açıklamada, "Neptün kara tabanlı seyir füze sisteminin ikinci başarılı testi 2 Nisan'da Karadeniz'deki Alibey test sahasında yapıldı. Neptün'ün ateşlenmesi sırasında taktik ve teknik özellikler, menzilinin ve doğruluğu test edildi. Yüzey hedefleri belirlenen aralıkta vuruldu." dedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Facebook hesabında "Testler sırasında Neptün'ün operasyonel menzili 100 km'ye kadar çıktı." dedi.

Neptün en yeni seyir füzesi P-360'ı kullanıyor. P-360 füzesi 870 kg ağırlığında, 150 kgilogram ağırlığında savaş başlığı bulunuyor. Füzenin menzili 300 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Neptün füzeleri, 5 bin tona kadar yer değiştirme ile düşman gemilerini ve yer hedeflerini yok etmek için tasarlanmıştır. Sistemler Sovyet Kh-35 füzesi temelinde geliştirildi.

star.com.tr

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