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Savunma

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

ABD Ordusu, Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin modernizasyonu için Raytheon'la 314 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

star.com.tr26 Şubat 2020 Çarşamba10:51 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:59

Dünya geneli füze üretiminin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran savunma, silah ve ordu alanında iş yapan bir Amerikan firması olan Raytheon'la ABD Ordusu arasında Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin modernizasyonu için bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Şirket, bugün yaptığı açıklamada, toplam sözleşme tavanı 2.3 milyar dolardan fazla olan beş yıllık, belirsiz teslimat / belirsiz miktar görev siparişi ödülünün üçüncüsü olduğunu söyledi.

Görev emri kapsamında şirket, sistemler, yazılım ve donanım geliştirme, entegrasyon ve test hizmetleri, konfigürasyon yönetimi ve lojistik desteği dahil olmak üzere mühendislik hizmetleri sağlayacak.

Ayrıca, proje sonuçlarının birçoğu bir dizi yazılım ve donanım kapasitesi olan Patriot Post Deployment Build 8.1'e dâhil edilecek. Bu yazılım, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve askeri uçaklar da dâhil olmak üzere çok çeşitli gelişen tehditleri aramak, tespit etmek, izlemek, ayırt etmek, müdahale etmek ve yenmek için yeni yöntemleri içeriyor.

Raytheon yaptığı açıklamada, "Raytheon'un bu sözleşme kapsamında yapacağı yenilikler; Patriot'un gelişen siber tehditlere karşı dayanıklılığını artırmak. Sistemi daha güvenilir hale getirerek hazırlığı iyileştirmek ve yaşam döngüsü maliyetlerini azaltmak için çözümler geliştirmek. Patriot'un iletişim sisteminin eski kısımlarını değiştirerek Patriot'un ABD Ordusu'nun yeni Entegre Hava ve Füze Savunma komuta ve kontrol sistemi devreye girinceye kadar güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

star.com.tr

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