Romanya Hava Kuvvetleri, üç hava üssünde konuşlandırılacak F-16 savaş uçaklarıyla donatılmış üç filoyla ulusal ve müttefik hava sahasını savunma görevlerini yakında gerçekleştirecek. Savunma Bakanı Angel Tilvar, Salı günü 48. Savaş Filosu'nun bu tip uçaklarla donatılmasının resmen tamamlandığını duyuran törende yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Alıntı yapılan kaynağa göre olay, Romanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Campia Turzii'deki 71. Hava Üssü "General Emanoil Ionescu"da yaşandı.

Törene, Norveç Krallığı Bükreş Büyükelçisi Hilde Svartdal Lunde ve Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard-Gabriel Baraboi de katıldı.

Savunma Bakanı Angel Tilvar, Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait 32 adet fazla F-16 Fighting Falcon savaş uçağının satın alınmasına ilişkin sözleşmenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinin, Romanya'nın ve NATO'nun Doğu Kanadının güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.