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Savunma

3,37 milyar dolarlık takviye kabul edildi: 145 adet F-35 için yeni anlaşma

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile F-35 savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin arasında lojistik anlaşmasına yeni ek ödemede üzerinde uzlaşıldı. Lockheed Martin 3,37 milyar dolarlık ek anlaşma ile F-35'lerin bakımı, depo faaliyetleri, tedarik zinciri yönetimi, pilot eğitimi ve bir dizi başka hizmet sunacak. Pentagon ile Lockheed Martin değeri 11,76 milyar dolarlık 145 adet F-35 savaş uçağı anlaşması imzalamıştı.

Star Gazetesi1 Ocak 2025 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
3,37 milyar dolarlık takviye kabul edildi: 145 adet F-35 için yeni anlaşma
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Geçtiğimiz günlerde Pentagon ile Lockheed Martin 11,76 milyar dolarlık yeni bir F-35 savaş uçağı sözleşmesi imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında şirket hava kuvvetlerine 145 adet F-35 savaş uçağı Haziran 2027'ye teslim edecek.

Şirket ile Pentagon arasında F-35'lerin lojistik işlemleri için yeni bir ek pakette uzlaştı. F-35 programı için sözleşmeye 3,37 milyar dolarlık bir değişiklik yapıldı. Söz konusu ek güncelleme, bir yıllık yer bakım faaliyetlerini, "eylem talebi" çözümünü, depo faaliyetlerini, otomatik lojistik bilgi sistemi operasyonlarını ve bakımını, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği, tedarik zinciri yönetimi gibi birçok konuyu kapsıyor.

Ek lojistik anlaşmasının program yönetim hizmetlerinin ise 2025 Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

TRUMP YÖNETİMİ F-35 SAVAŞ UÇAĞI PROGRAMINA TEPKİLİ

F-35 savaş uçağı yüzlerce program katılımcı ve tedarikçisiyle ABD'nin açık ara en pahalı savunma programı olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin 47. seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimlilik Departmanı'na atanan Elon Musk, F-35 programına eleştirilerde bulunarak tepki göstermişti. Musk, "F-35'in tasarımı, gereksinim aşamasında bozuldu çünkü çok fazla kişi için çok fazla şey yapması gerekiyordu. Bu da onu pahalı ve karmaşık bir 'her işi yapar, ama hiçbirinde uzman değildir' aracı haline getirdi," demişti.

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