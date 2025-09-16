İSTANBUL 27°C / 17°C
Savunma

3,42 milyar dolarlık onay! F-16 jetleri yola çıktı

ABD, Güney Amerika ülkesi Peru'ya 3,42 milyar dolar değerindeki F-16 uçaklarının muhtemel satışına onay verdi.

AA16 Eylül 2025 Salı 09:20 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı (Pentagon), Peru'ya F-16 savaş uçakları ve ilgili lojistik ile program destek unsurlarının olası satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, satışın tahmini değerinin 3,42 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu satışın Peru Hava Kuvvetlerinin ülke hava sahasını kontrol etme, sınırlarını savunma ve kara birliklerine destek amacıyla hassas hava-yer taarruz operasyonları yürütme kapasitesini artıracağı ifade edildi.

F-16 savaş uçakları ve ilgili lojistik ile program destek unsurlarının olası satışına ilişkin gerekli bildirimin ABD Kongresi'ne iletildiği kaydedilen açıklamada, bu olası satış kapsamında başlıca yüklenici firmaların, hayalet savaş uçağı F-35'i de üreten Lockheed Martin, uçak motoru üreticisi General Electric Aerospace ve havacılık şirketi RTX Corporation'ın olacağı bildirildi.

