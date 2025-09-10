İsviçre Savunma Tedarik Ajansı Armasuisse sözcüsü, İsviçre filosunun en güncel "Blok 4" konfigürasyonunda teslim edileceğini İsviçre ajansı Keystone-ATS'ye açıkladı. Bu güvence, 1,9 milyar dolarlık ve üç yıl geciken Teknoloji Yenileme 3 (TR-3) yükseltme programına yönelik endişelere rağmen geldi.

Blok 4 yeteneklerinin temelini oluşturan TR-3 paketi; gelişmiş sensörler, yeni silah entegrasyonları ve güçlendirilmiş elektronik harp sistemlerini içeriyor. ABD Sayıştayı'nın (GAO) verilerine göre TR-3'teki gecikmeler nedeniyle Pentagon, 174 adet F-35 uçağını muharebe kabiliyetine sahip olmayan geçici konfigürasyonda teslim almak zorunda kaldı.

GAO, 3 Eylül 2025 tarihli raporunda 2024'te teslim edilen 110 uçağın tamamının geç geldiğini, teslimatların ortalama 238 gün geciktiğini bildirdi. Bu süre, 2023'teki 61 günlük gecikmenin neredeyse dört katına denk geliyor. Raporda ayrıca Blok 4'ün en az beş yıl geciktiği, bütçesinin 6 milyar dolar aştığı ve ilk etapta planlanandan daha az kabiliyet sunacağı uyarısı yer aldı.

Armasuisse, İsviçre'ye teslim edilecek uçakların muharebeye hazır olacağını ve mevcut F135 motorunun değiştirilmesine gerek olmayacağını vurguluyor. Motor çekirdeği yükseltmeleri ve soğutma sistemi iyileştirmeleri ise yalnızca 2030'ların ortalarından itibaren devreye girecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos 2025'te İsviçre ithalatına yüzde 39 gümrük vergisi getirmesiyle ülkede siyasi muhalefet arttı. Sol eğilimli milletvekilleri, bu önlemin İsviçre'ye 1,3 milyar dolara varan ek maliyet getirebileceğini savunuyor. Hükümet yanlıları ise siparişin iptal edilmesinin İsviçre-ABD ticari ilişkilerine zarar vereceğini ve İsviçre Hava Kuvvetleri'nin uzun süredir beklenen modernizasyonunu geciktireceğini belirtiyor.

Ağustos 2025 başında İsviçre Ulusal Silahlanma Direktörü Urs Loher, Lockheed Martin'in Fort Worth tesislerini ziyaret ederek denge yükümlülükleri ve proje takibi üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Armasuisse, bu ziyareti F-35 anlaşması kapsamındaki sanayi iş birliğini netleştirmek ve programın ilerleyişini takip etmek için yapılan rutin istişarelerin parçası olarak nitelendirdi.

İlk İsviçreli pilotların ve bakım personelinin 2027'deki teslimat öncesinde ABD'de eğitime başlaması bekleniyor.