19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:41

Rusya Savunma Bakanlığı, Zirkon hipersonik seyir füzesi hakkında açıklamalarda bulundu. Söz konusu füzenin Beyaz Deniz'de bulunan bir Amiral Groshkov fırkateyninden fırlatıldığını bildirildi.

Bakanlık, füzenin Barents Denizi kıyısında 350 kilometreden daha uzaktaki bir hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon füzesinin ses hızının dokuz katı hızda uçabileceğini ve bin kilometre menzile sahip olacağını duyurdu.

Daha önceki bir test lansmanı ekim ayında Putin'in doğum gününde gerçekleşmiş, Rusya lideri bunu ülke için "büyük bir olay" diye tanımlamıştı.

Putin, "Silahlı kuvvetlerimizi, en son ve eşsiz silah sistemleriyle donatmak, ülkemizin uzun vadede savunma kabiliyetini kesinlikle sağlayacaktır" dedi.