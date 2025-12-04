İSTANBUL 17°C / 10°C
  • 38 adet F-16 için onay: Savaş uçağı programı kesinleşti
Savunma

38 adet F-16 için onay: Savaş uçağı programı kesinleşti

Dünyadaki çatışma ve savaş bölgeleri giderek artarken ülkeler özellikle hava gücünde üstünlük kurmak için kıyasıya bir yarış içerisinde. Türkiye'nin başarılı savunma sanayi projelerini izlemekle yetinen Yunanistan, askeri harcamalarına devam ediyor. Son olarak Atina hükümeti envanterindeki 38 adet F-16 savaş uçaklarını yükseltme programını resmen onayladı. Öte yandan Yunanistan toplamda 121 adet modern F-16 hedefine ulaşmak istiyor.

HABER MERKEZİ4 Aralık 2025 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
38 adet F-16 için onay: Savaş uçağı programı kesinleşti
Yunan hükümeti Türkiye'nin yerli ve milli projeleri karşısında özgün projeler geliştiremeyince ithalata yönelmeye devam ediyor. Hava kuvvetlerindeki F-16'ları modernize etmek isteyen hükümet 38 adet için onay verdi. Envanterdeki 121 F-16'yı yükseltmeyi planyan komşu bu yatırım için ciddi bir bütçe ayırmış durumda.

Program, Block 50 uçaklarının aşağıdaki sistemlerle güncellenmesini içeriyor:

AESA radar (AN/APG-83 SABR): Daha yüksek menzil, izleme ve hedef tanıma kabiliyeti. Yeni görev bilgisayarı ve aviyonikler: İşlem gücünün artırılması, modern harp senaryolarına uyum.

Gelişmiş kokpit düzeni: Yeni çok fonksiyonlu ekranlar, modern pilot-ara yüzü.

Veri linki ve iletişim paketleri: Link-16, uydu bağlantıları ve gelişmiş seyrüsefer sistemleri.

Elektronik harp ve öz savunma iyileştirmeleri: Tehdit algılama ve karşı koyma kapasitesinin artırılması.

Bu modernizasyonla Block 50 uçakları, hâlihazırda dönüştürülen Block 52+/52M uçakları ile aynı seviyeye çıkmış olacak.

42 ADET F-16 MODERNİZE EDİLDİ

Modernizasyon faaliyetlerinin 2028'de başlaması planlanıyor. İşin büyük kısmı, Yunanistan'ın yerli havacılık kuruluşu Hellenic Aerospace Industry (HAI) tarafından yürütülecek.

Ülke, 2025 itibarıyla ilk 42 modernize F-16V'yi teslim almış durumda ve Block 52+ modernizasyon programı yarı yolunu geçmiş bulunuyor. Block 50'lerin Viper standardına yükseltilmesiyle beraber Yunanistan, F-16 filosunun çeşitliliğini ortadan kaldırarak tek tip, bakımı kolay ve yüksek teknolojili bir Viper filosu oluşturmayı amaçlıyor.

