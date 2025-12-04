Yunan hükümeti Türkiye'nin yerli ve milli projeleri karşısında özgün projeler geliştiremeyince ithalata yönelmeye devam ediyor. Hava kuvvetlerindeki F-16'ları modernize etmek isteyen hükümet 38 adet için onay verdi. Envanterdeki 121 F-16'yı yükseltmeyi planyan komşu bu yatırım için ciddi bir bütçe ayırmış durumda.

Program, Block 50 uçaklarının aşağıdaki sistemlerle güncellenmesini içeriyor:

AESA radar (AN/APG-83 SABR): Daha yüksek menzil, izleme ve hedef tanıma kabiliyeti. Yeni görev bilgisayarı ve aviyonikler: İşlem gücünün artırılması, modern harp senaryolarına uyum.

Gelişmiş kokpit düzeni: Yeni çok fonksiyonlu ekranlar, modern pilot-ara yüzü.

Veri linki ve iletişim paketleri: Link-16, uydu bağlantıları ve gelişmiş seyrüsefer sistemleri.

Elektronik harp ve öz savunma iyileştirmeleri: Tehdit algılama ve karşı koyma kapasitesinin artırılması.

Bu modernizasyonla Block 50 uçakları, hâlihazırda dönüştürülen Block 52+/52M uçakları ile aynı seviyeye çıkmış olacak.

42 ADET F-16 MODERNİZE EDİLDİ

Modernizasyon faaliyetlerinin 2028'de başlaması planlanıyor. İşin büyük kısmı, Yunanistan'ın yerli havacılık kuruluşu Hellenic Aerospace Industry (HAI) tarafından yürütülecek.

Ülke, 2025 itibarıyla ilk 42 modernize F-16V'yi teslim almış durumda ve Block 52+ modernizasyon programı yarı yolunu geçmiş bulunuyor. Block 50'lerin Viper standardına yükseltilmesiyle beraber Yunanistan, F-16 filosunun çeşitliliğini ortadan kaldırarak tek tip, bakımı kolay ve yüksek teknolojili bir Viper filosu oluşturmayı amaçlıyor.