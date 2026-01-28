İSTANBUL 13°C / 11°C
Savunma

38 adet F-16 için anlaşma tamam: Değeri tam 1 milyar avro

Türkiye'nin savunma sanayinde attığı başarılı adımlar dünya tarafından hayranlıkla takip edilirken komşu Yunanistan ise ABD'ye bel bağlamaya devam ediyor. Türkiye bir yandan 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın üretimine hız kesmeden devam ederken Yunanistan ise envanterindeki ABD yapımı F-16'ları modernize etmeye çalışıyor. Son olarak Atina yönetimi 38 adet F-16 Block 50 savaş uçağının Viper konfigürasyonuna yükseltilmesi için 1 milyar avroluk çalışmayı resmen başlattığını bildirdi.

28 Ocak 2026 Çarşamba 17:23
Türkiye'nin savunma sanayi atılımlarını sürekli olarak mercek altına alan Yunanistan'dan ABD yapımı F-16'lar için yeni bir hamle geldi. Edinilen bilgilere göre, F-16 Block 50'lerin Viper seviyesine çıkarılmasına ilişkin programın, önümüzdeki dönemde Genelkurmay Başkanları Konseyinin (SAGE) onayına sunulması bekleniyor.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinin modernizasyon lehindeki teklifi, aylar önce Yüksek Hava Konseyi tarafından kabul edilmesine rağmen, programın mevcut koşullardaki gerekliliğine ilişkin bazı çekinceler dile getirilmişti. Buna karşın, envanterdeki mevcut platformların değer kaybetmemesi amacıyla proje bir uzlaşma çözümü olarak hayata geçiriliyor.

Planlamaya göre, teknik ve idari süreçler 2026 yılı içinde başlayacak, modernizasyon sözleşmesinin ise 2027 yılında imzalanması öngörülüyor. İlk Viper seviyesine yükseltilmiş F-16'nın 2031'de Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi hedeflenirken, son uçağın 2037'de hizmete girmesi planlanıyor. Böylece sözleşmenin toplam süresi 10 yılı bulacak ve mevcut Orta Vadeli Savunma Tedarik Programı'nın (MTEP) ötesine uzanacak.

38 ADET F-16 İÇİN 1 MİLYAR AVRO

Modernizasyon kapsamında uçaklara AESA tipi radar, Link 16 ağ merkezli harp kabiliyeti ve çeşitli görev podlarının entegrasyonu sağlanacak. Çalışmalar, Yunan Havacılık Sanayii (EAB) tesislerinde, Lockheed Martin personelinin de katılımıyla yürütülecek. Program, ABD Savunma Bakanlığı'nın Yabancı Askeri Satışlar (FMS) mekanizması üzerinden gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 1 milyar avroyu aşması beklenen maliyetin bir kısmının, MTEP dışı bütçe kalemlerinden karşılanacağı belirtiliyor.

Programın tamamlanmasıyla birlikte Yunanistan'ın, 2037 yılı itibarıyla 120'nin üzerinde F-16 Viper'a sahip olması, ayrıca F-35 ve Rafale uçaklarından oluşan, tam uyumlu ve ağ merkezli bir hava gücüne ulaşması hedefleniyor.

