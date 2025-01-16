İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4504
  • EURO
    36,6058
  • ALTIN
    3086.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 39 milyon dolarlık imzalar atıldı: ABD resmen onayladı
Savunma

39 milyon dolarlık imzalar atıldı: ABD resmen onayladı

ABD, Japonya'ya JASSM-ER uzun menzilli seyir füzelerini ve bununla ilgili ekipman satışına onay verdi. Yaklaşık 39 milyon dolarlık JASSM-ER anlaşmasının yakın zamanda ABD Kongresine gelerek görüşülmesi bekleniyor.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
39 milyon dolarlık imzalar atıldı: ABD resmen onayladı
ABONE OL

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Japonya'ya 39 milyon dolar değerinde "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, Japon hükümetinin 16 JASSM-ER seyir füzesi almak istemesinin ardından bu satışa onay verildiğine işaret edilerek "Önerilen bu satış, Hint-Pasifik bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan büyük bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

JASSM-ER GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile paketin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi yapılıyor.

Çin ve Kuzey Kore'nin artan güvenlik sorunları karşısında Japonya savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor. Bu tür füzeler düşman uçaklarının vuruş menzillerinin dışından onları hedef alabiliyor.

Ağustos 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 104 milyon dolar değerinde 50 "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman gönderilmesine onay vermişti.

  • JASSM-ER
  • uzun menzilli füze
  • japonya
  • defence news

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.