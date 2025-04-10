STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilen 3 korvetin blok kızağa koyma töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

STM'den yapılan açıklamaya göre, STM, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 programı kapsamında inşa edeceği 3 korvetin çalışmalarına 2024'te başladı.

STM ana yükleniciliğinde başlayan projede, geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen sac kesim töreninin ardından, korvetlerin bloklarının kızağa alınma töreni İstanbul Denizcilik AŞ Tersanesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Datuk Lokman Hakim bin Ali, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Datuk Zulhelmy bin Ithnain ve STM Deniz Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülent Soydal, STM'nin askeri denizcilik alanında Türkiye'nin lider mühendislik şirketi olduğunu belirterek, dost ve kardeş ülkelerle savunma alanındaki işbirliklerini güçlendirmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-II Projesi kapsamında inşasına başladıkları 3 korvet için düzenledikleri kızağa koyma töreninin, Türkiye ve Malezya arasındaki derin dostluğun ve işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Soydal, "Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatı özelliği de taşıyan bu korvetler, Malezya Kraliyet Donanması'nın deniz savunmasında çeşitli görevleri etkin şekilde yerine getirmesini sağlayacak. Uluslararası sularda etkinliğini başarıyla kanıtlamış olan ADA Sınıfı tasarımına dayalı olarak 3 korveti 2027 yılının sonuna kadar teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRKİYE, DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN SAVUNMA KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRİYOR

Türk Deniz Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde geliştirilen MİLGEM projesi ile dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülke konumuna gelen Türkiye, SSB'nin ihracat vizyonu ile Türkiye ekonomisine katkı sunarken, dost ve kardeş ülkelerin savunma kapasitelerini de geliştiriyor. Bu çerçevede, Türkiye ve Malezya arasında savunma ürünleri tedarikine ilişkin G2G mutabakat muhtırası imza töreni ve Malezya Kraliyet Donanması için tedarik edilecek Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi kabul mektubu teslim töreni 10 Haziran 2024'te Ankara'da gerçekleştirildi. Gemilerin sac kesim töreni ise 4 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da yapıldı.

STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması'nın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş 3 korvet, Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi kapsamında Türkiye'de inşa ediliyor. STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici konumunda bulunuyor. STM, gemi tasarımı, proje yönetimi, inşaat yönetimi, malzeme/sistem tedariki, entegrasyon tasarımı ve montajı, testler ve Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetleri ile projeye ilişkin tasarım ve ELD dokümanlarının hazırlanmasını üstlenecek.

Proje kapsamında, gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de Türk savunma sanayisi şirketlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek. Gemilerde, ASELSAN tarafından geliştirilen 30 mm MUHAFIZ uzaktan komutalı stabilize top sistemi, CENK 3D arama radarı, ARES 2D su üstü radar ED sistemi, Akrep atış kontrol radarı, Chaff aldatma sistemi, dost-düşman tanıma sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler, ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA gemisavar füzesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen savaş yönetim sistemi ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak. 99,56 metre boya, 2 bin 500 ton deplasmana sahip olacak gemiler, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak.