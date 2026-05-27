Yunan basını, ABD'nin Yunanistan'a 8 adet F-35 savaş uçağının iki parti halinde verilmesini teklif ettiğini öne sürdü. Söz konusu haberde, mevcut plana göre 2030 yılında teslim edilmesi beklenen ilk 8 uçağın, 4+4 formatında bölünebileceği ve ilk dört F-35'in 2029 yılı içerisinde Yunanistan'a ulaşabileceği ifade edildi.

Yunanistan'ın toplamda ilk aşamada 20 adet F-35A savaş uçağı tedarik etmeyi planladığı, ilerleyen süreçte bu sayının artırılmasının da değerlendirildiği biliniyor.

YENİ TESLİMAT KARARI

Haberde, ABD tarafının Yunanistan'a ilk parti teslimatlar için alternatif bir takvim sunduğu belirtildi. Buna göre ilk sekiz uçağın tek seferde değil, iki ayrı dört uçaklık paket halinde teslim edilmesi gündemde bulunuyor.

Yunan Hava Kuvvetleri'nin söz konusu seçeneği "ciddi şekilde değerlendirdiği" ifade edilirken, erken teslimatın yalnızca takvimsel değil aynı zamanda operasyonel ve stratejik sonuçlar doğuracağı kaydedildi.

İLK F-35'LER HAVA ÜSLERİNE İNECEK

İlk dört F-35'in, modernizasyon çalışmaları devam eden Andravida Hava Üssü'nde konuşlandırılmasının planlandığı aktarıldı.

Haberde, bunun Yunanistan'ın "5'inci nesil savaş uçağı dönemine geçişinin sembolik başlangıcı" olarak görüldüğü ifade edilirken, Andravida'nın gelecekte Yunan Hava Kuvvetleri'nin ana F-35 merkezi haline geleceği belirtildi.

ALTYAPIYA DEV YATIRIM

F-35'lerin erken teslimat planının hayata geçirilmesi için Andravida Hava Üssü'ndeki altyapı çalışmalarının kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Yaklaşık 290 milyon euro değerindeki projelerin; güvenlik altyapısı, bakım tesisleri, veri ağları, görev planlama sistemleri ve düşük görünürlük özelliklerine sahip platformların bakımına yönelik özel alanları kapsadığı belirtildi.

Haberde, F-35'in yalnızca bir savaş uçağı değil, aynı zamanda "uçan veri merkezi" niteliğinde bir platform olduğuna dikkat çekildi.

PİLOT EĞİTİM MODELİ SİL BAŞTAN

Haberde öne çıkan başlıklardan biri de pilot eğitim süreci oldu. Yunanistan'ın, ilk aşamada ABD'ye gönderilecek pilot sayısını sınırlı tutmayı değerlendirdiği belirtildi.

Buna göre Atina yönetimi, ilk F-35'lerin daha erken tarihte ülkeye gelmesiyle birlikte uçuş saatlerinin büyük bölümünün doğrudan Yunan pilotlar tarafından Yunanistan'da gerçekleştirilmesini hedefliyor.

OnAlert.gr'de yer alan değerlendirmede, ABD'de yürütülen eğitim sürecinde Yunan F-35'lerinin Amerikalı pilotlar tarafından da kullanılacağı ve bu nedenle ilk uçuş saatlerinin önemli bölümünün ABD'de tüketileceği ifade edildi.

Haberde, "Her F-35 uçuş saati yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda operasyonel ve eğitim açısından da büyük değer taşıyor." değerlendirmesine yer verildi.

İLK PİLOTLARLA YENİ DÖNEM

Haberde ayrıca ilk F-35 pilotlarının gelecekte Yunanistan'ın kendi F-35 eğitim altyapısını oluşturacak çekirdek kadroyu meydana getireceği belirtildi.

Bu kapsamda seçilecek pilotların yalnızca uçuş eğitimi almayacağı, aynı zamanda F-35'in Yunanistan'ın operasyonel ihtiyaçlarına göre nasıl kullanılacağı konusunda da doktrin geliştireceği ifade edildi.

Yunan tarafı, F-35'in Rafale ve F-16V savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacağı yeni bir ağ merkezli harekât yapısı oluşturmayı hedefliyor.