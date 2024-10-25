4 günde 6,2 milyar dolarlık anlaşma

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haluk Bayraktar, SAHA EXPO'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törendeki konuşmasında, "SAHA İstanbul ailemizin kıymetli üyesi TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Milli savunma sanayimize yapılan bu saldırılar, azim ve kararlılığımızı kırmak bir yana bizleri daha da güçlendiriyor. Allah'a şükür savunma sanayi çalışanları olarak her türlü zorluğun üstesinden gelme iradesine sahibiz. Bu iradeyi de çalışarak, geliştirerek, üreterek, milletimize daha çok hizmet ederek göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul'un milli üretimin artması ve kritik teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılması için kurulduğunu vurgulayan Bayraktar, 27 kurucu firmayla çıktıkları bu yolda bugün 1200'ü aşkın üyeye ulaştıklarını söyledi.

- SÖZLEŞMELERİN 4,6 MİLYAR DOLARI İHRACATA YÖNELİK

Bayraktar, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak büyümeye ve Türkiye'ye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "SAHA İstanbul'un düzenlendiği ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en görünür olduğu platformlardan biri olan SAHA EXPO'ya 1400 aşkın firma katılım gösterdi. Dünyanın birçok farklı bölgesinden 24 ülkenin bakanlarını ağırladık. 50 ülkeden gelen alım heyetleri firmalarımızla temas etti. 120'den fazla ülkeden üst düzey katılım oldu." dedi.

Milli olarak geliştirilen yeni 200 ürünün ilk kez SAHA EXPO'da tanıtıldığına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SAHA EXPO 2024'te gerçekleştirdiğimiz 133 imza töreninde 4,6 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık sözleşme sadece 4 günde imzalandı. SAHA İstanbul olarak özel sektörün dinamizmiyle sürdürülebilir ve maliyet etkin projeler yürüterek ülkemizin üretim kapasitesini sürekli artırmayı hedefliyoruz. 2001 yılında sadece 240 milyon dolar olan savunma ihracatımız, geçtiğimiz yıl itibarıyla 5,5 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayimizde 2002 yılında sadece 17 olan firma sayısı bugün 3500'ü aştı. Bu başarılar yerli ve milli teknolojiye olan bağlılığımızın bir sonucudur. Bu topraklarda 150 yıl boyunca yapılamayan milli piyade tüfeğini millileşme vizyonuyla 2014 yılında ancak üretmeyi başardık."

Bayraktar, SAHA EXPO'nun ana sponsoru Arca firmasının dünyanın en büyük top mühimmatı üreticilerinden biri olarak ABD'den daha fazla top mermisi üretir hale geldiğini ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

- "ÜLKEMİZ MİLLİLEŞME VİZYONU SAYESİNDE İTHALATI AZALTIYOR, YERLİ ÜRETİMLE GÜÇLENİYOR"

Haluk Bayraktar, "Fuara katılım gösteren emekli Orgeneral Ergin Saygun'un da bir panelde ifade ettiği gibi Kıbrıs Barış Harekatı'nda Amerikan füzelerine ihtiyaç duyarken şimdi Roketsan milli balistik füzelerimizi geliştiriyor. Yine 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda tek kanallı Amerikan telsizini kullanmaya mahkumken bugün ASELSAN 40 kanallı kriptolu milli telsizlerimizi üretiyor." dedi.

2000'li yıllarda askeri gemi projelerinde milli firmaların ancak taşeron olarak yer alabilirken bugün milli firmaların kendi askeri gemilerini ürettiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türk mühendisliğinin gücüyle bunu gerçekleştiriyor. TUSAŞ bugün KAAN projesiyle milli savaş jetimizi göklere çıkartıyor. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar'ın dediği gibi biz durumdan vazife çıkararak çalışmaya başladık. Bir kıvılcım çakmak için yola çıktığımız bu serüvende ülkemiz bugün insansız hava araçları alanında dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna ulaştı. Zamanında parasını verip dünyadan tedarik edemediğimiz bu teknolojide şimdi dünya pazarının yüzde 65'ine hakim bir noktaya geldik. Daha güçlü gelecek vizyonu için Bayraktar KIZILELMA, ANKA III gibi yüksek teknolojiye sahip projeler geliştiriyoruz."

Bayraktar, yürüttükleri projelerin savunma sanayi alanında yeni bir çağın kapılarını araladığını aktararak, "Bunlar sadece sanayi başarısı değil aynı zamanda ülkemizin bu alandaki yetkinliğinin, kabiliyetinin ve kapasitesinin de bir göstergesi. Milli savunma sanayimiz her geçen yıl büyüyor ve güçleniyor. Dünya genelinde savunma bütçeleri artarken ülkemiz millileşme vizyonu sayesinde ithalatı azaltıyor, yerli üretimle güçleniyor." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE DÜNYA PAZARINDA ÖNEMLİ BİR AKTÖR HALİNE GELDİ"

Milli Teknoloji Hamlesi ile üretim kapasitesinin her geçen gün arttığına değinen Bayraktar, Türkiye'nin kişi başına savunma ve güvenlik harcamaları azalırken sektörün Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya katkılarının da büyüdüğünü dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımlarla sadece bölgesel güvenlikle değil dünya pazarında da önemli bir aktör haline geldiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, yerli ve milli üretim vizyonumuzda her zaman bize yol gösterdiniz ve desteklediniz. Güçlü liderliğiniz sayesinde Türk savunma sanayi altın çağını yaşıyor. SAHA İstanbul ailesi ve Türk savunma ve havacılık sektörünün paydaşları adına size şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetin ve merhametin yeşerdiği bu kadim topraklar, atalarımızın bize yegane mirasıdır. Kardeşçe, birlikte yaşadığımız bu güzel vatan, bizlere canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak için savunma sanayi çalışanları olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hain saldırılar karşısında asla ama asla bir nebze dahi geri adım atmayacağız. Şehitlerimizin çalıştığı TUSAŞ'taki bir kardeşimizin de dediği gibi: 'hainlere inat, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz.'"