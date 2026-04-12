4 ülkeden İHA fiyaskosu! ''TB3'' ilanı başarısız olduklarının bir itirafı

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Giuseppe Berutti Bergotto'nun kısa mesafe iniş-kalkış özelliğine sahip Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) İtalyan donanmasının amiral gemisi konumundaki Cavour uçak gemisine entegre edileceğini duyurması Batı'daki etkisini sürdürüyor.

4 ÜLKEDEN İHA FİYASKOSU! TB3 İLANI BAŞARISIZLIKLARININ BİR İTİRAFI

İtalya'nın TB3 alımının Avrupa'nın kendi uçak gemisi kapasiteli insansız hava aracı programlarının başarısız olduğunun bir itirafı olduğunu belirten analiz yazısında, "Yıllardır Avrupa donanmaları, uçak gemisi tabanlı insansız sistemler için konseptler üzerinde tartıştı ve bunları finanse etti. Hiçbiri operasyonel statüye ulaşamadı. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya için Airbus, Dassault ve Leonardo tarafından koordine edilen Eurodrone programı yavaş yavaş çöküyor. Fransa, programdan çekilme görüşmeleri yürütüyor ve kalan ortaklar 700 milyon Euro'nun üzerinde potansiyel bir maliyet artışıyla karşı karşıya. Birleşik Krallık, Kasım 2023'te HMS Prince of Wales gemisinde MQ-9B Mojave ile denemeler yaptı ve ardından bir tedarik taahhüdünde bulunmadı. Sonuç olarak, hiçbir Avrupa programının yakın vadede kapatamayacağı bir boşluk oluştu" ifadeleri yer aldı.

"AB TÜRKİYE KARŞISINDA TUTARSIZ"

Bu nedenle Leonardo-Baykar ortaklığının Avrupa savunma ortamında bir anormallik teşkil ettiği kaydedilen yazıda, "AB savunma entegrasyonu söyleminin zirveye ulaştığı bir dönemde, İtalya, bir AB üyesi ülkeyle değil, Türkiye ile ortak bir savaş sistemi üretmeyi tercih etti. Ancak bu anlaşma, AB'nin yıllardır kaçındığı bir soruyu gündeme getiriyor: Türkiye, Avrupa savunmasında hangi rolü oynamalı? Ankara, NATO'nun ikinci büyük ordusunu işleten, radar ve füze savunma altyapısına ev sahipliği yapan bir NATO müttefiki. Bir zamanlar ikinci sınıf tedarikçi olarak görülen savunma sanayisi, artık Avrupa donanmalarının satın almayı tercih ettiği platformlar üretiyor. Yine de Türkiye, AB'nin savunma tedarik çerçevelerinin dışında kalıyor ve herhangi bir tutarlı Avrupa stratejik vizyonuna entegre edilmek yerine, ikili anlaşmaların bir karışımıyla yönetiliyor" ifadeleri yer aldı.

İTALYA ORDUSUNA TB3 GÜCÜ

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Giuseppe Berutti Bergotto, mart ayı sonunda İtalyan Senatosu'nun Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi önünde yaptığı konuşmada Bayraktar TB3 SİHA'ların NATO'nun Steadfast Dart-26 Tatbikatı sırasında sıfırın altındaki sıcaklıklarda sergilediği üstün performans ile tatbikata damga vurmasının ardından bu sistemlerin Cavour uçak gemisi için satın alınacağını söyledi. Türk savunma şirketi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tarihe geçen TCG Anadolu'dan kalkışına ait görüntüleri senatörlerle paylaşan Bergotto, Türk ve İtalyan savunma şirketleri arasında geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmaya atıfta bulundu. Bergotto, "Bildiğiniz gibi Baykar, Leonardo ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Dolayısıyla satın alma Leonardo üzerinden gerçekleşecek ve bu sistem Cavour uçak gemisine entegre edilebilecek" ifadelerini kullandı.