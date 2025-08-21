İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9401
  • EURO
    47,6886
  • ALTIN
    4400.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 40 adetlik F-35 siparişi resmen tamam: Yeni savaş uçağı hava üssünde
Savunma

40 adetlik F-35 siparişi resmen tamam: Yeni savaş uçağı hava üssünde

ABD'li Lockheed Martin'in Amerika ve müttefikleri için ürettiği F-35 savaş uçakları için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Söz konusu şirket anlaşma kapsamında İngiltere'ye 40'ıncı F-35B savaş uçağını teslim etti. İngiltere, ABD ile ilk etap için 48 adetlik bir anlaşma imzalamıştı.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
40 adetlik F-35 siparişi resmen tamam: Yeni savaş uçağı hava üssünde
ABONE OL

Uçağın RAF Marham üssüne teslimiyle birlikte Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nın müşterek hava gücü kabiliyeti daha da güçlendi.

Mevcut filonun dağılımı şöyle: 18 uçak operasyonel görevlerde, 17 uçak eğitim faaliyetlerinde, 4 uçak ABD'de test ve geliştirme programlarında kullanılıyor. Bir uçak ise daha önce meydana gelen bir kazada kaybedilmişti.

48 ADET F-35 SİPARİŞİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, ilk etapta sipariş edilen 48 uçağın tamamlanmasının ardından filosunu genişletmeyi planlıyor. Resmî belgelere göre, 2033 yılına kadar 12 F-35A ve 15 F-35B tedarik edilmesi hedefleniyor. F-35A'ların özellikle eğitim ve nükleer caydırıcılık görevlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.