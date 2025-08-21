Uçağın RAF Marham üssüne teslimiyle birlikte Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nın müşterek hava gücü kabiliyeti daha da güçlendi.

Mevcut filonun dağılımı şöyle: 18 uçak operasyonel görevlerde, 17 uçak eğitim faaliyetlerinde, 4 uçak ABD'de test ve geliştirme programlarında kullanılıyor. Bir uçak ise daha önce meydana gelen bir kazada kaybedilmişti.

48 ADET F-35 SİPARİŞİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, ilk etapta sipariş edilen 48 uçağın tamamlanmasının ardından filosunu genişletmeyi planlıyor. Resmî belgelere göre, 2033 yılına kadar 12 F-35A ve 15 F-35B tedarik edilmesi hedefleniyor. F-35A'ların özellikle eğitim ve nükleer caydırıcılık görevlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.