İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8998
  • EURO
    53,3814
  • ALTIN
    6664.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 40 milyar dolarlık Rafale anlaşması tamam! 114 adet savaş uçağı için son viraj
Savunma

40 milyar dolarlık Rafale anlaşması tamam! 114 adet savaş uçağı için son viraj

Dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalar sonrası bazı ülkeler özellikle hava güçlerine yapılan yatırımlara hız vermiş durumda. Hindistan, Fransa ile imzalanan anlaşma kapsamında 114 adet Rafale savaş uçağı tedarikine yönelik resmi Talep Mektubu'nu resmen tamamladı. Söz konusu Rafale anlaşmasının yaklaşık 40 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 16:19 - Güncelleme:
40 milyar dolarlık Rafale anlaşması tamam! 114 adet savaş uçağı için son viraj
ABONE OL

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hindistan, Hava Kuvvetleri için 114 adet Rafale savaş uçağı tedarikine yönelik Talep Mektubu'nu (LoR) nihai hale getirdi. Mektubun önümüzdeki birkaç hafta içinde Fransa'ya gönderilmesi bekleniyor.

Rafale anlaşma teklifine göre, 114 savaş uçağının yaklaşık 90 adedinin, Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation ile Hintli bir firmanın ortaklığıyla Hindistan'da üretilmesi planlanıyor. Kalan Rafale savaş uçaklarının ise doğrudan uçuşa hazır vaziyette (fly-away) teslim edilmesi öngörülüyor.

India Today TV'ye konuşan kaynaklar, Fransa'nın Talep Mektubu'na (LoR) yanıt vermesinin ardından Hindistan'ın tedarik süreci için resmi Teklife Çağrı Dokümanı'nı (RFP) yayınlayacağını belirtti.

MEVCUT EKOSİSTEM MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde halihazırda 36 adet Rafale savaş uçağı bulunuyor. Ayrıca Hindistan Deniz Kuvvetleri de önümüzdeki yıllarda uçak gemilerinde görevlendirmek üzere 26 adet Rafale M uçağını envanterine katmaya hazırlanıyor. Mevcut bir operasyonel ekosistemin bulunması sayesinde, daha fazla Rafale uçağının alınmasının lojistik, bakım ve eğitim masraflarını ciddi oranda azaltacağı öngörülüyor.

YÜZDE 50 YERLİLİK ŞARTI

Öte yandan Yeni Delhi yönetimi, Fransız tarafına Hintli şirketlerin Rafale üretim ekosistemindeki rolünü artırması yönünde baskı yapıyor. Hindistan, tedarik edilmesi planlanan savaş uçaklarında yüzde 50'ye varan bir yerlilik oranı talep ediyor. Bu talebin, Dassault Aviation'ın 114 çok rollü savaş uçağı ihalesi için sunacağı teklifte önemli bir yer tutması bekleniyor.

Yerli üretime verilen bu ağırlık, Hindistan'ın geniş kapsamlı "Make in India" (Hindistan'da Üret) vizyonu ve Fransa'nın "stratejik özerklik" arayışıyla tam bir uyum gösteriyor. Bu iki yaklaşım, iki ülke arasında büyüyen endüstriyel ortaklığın temel taşları olarak öne çıkıyor.

Yetkililer; savaş uçağı üretimi ve savaş uçağı motoru geliştirilmesi de dahil olmak üzere gelecekteki savunma iş birliklerinin, "ortak tasarım ve ortak üretim" modelleri üzerinden şekilleneceğini ifade ediyor.

"ALICI-SATICI" İLİŞKİSİNDEN STRATEJİK ORTAKLIĞA

Savunma Tedarik Konseyi'nin 114 yeni nesil çok rollü savaş uçağı tedarikine yeşil ışık yakması, görüşmelere büyük bir hız kazandırdı. Bu süreçte genişletilmiş Rafale programı, en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Anlaşmanın resmiyete dökülmesi halinde bu adım, Hindistan tarihinin en büyük savunma tedariklerinden biri olacak. Proje aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkileri geleneksel bir "alıcı-satıcı" modelinden; ortak tasarım, geliştirme ve üretime dayalı uzun vadeli bir endüstriyel ortaklığa taşıyacak.

  • Dassault Rafale
  • hindistan
  • savunma haberleri
  • defence news

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.