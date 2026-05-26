Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hindistan, Hava Kuvvetleri için 114 adet Rafale savaş uçağı tedarikine yönelik Talep Mektubu'nu (LoR) nihai hale getirdi. Mektubun önümüzdeki birkaç hafta içinde Fransa'ya gönderilmesi bekleniyor.

Rafale anlaşma teklifine göre, 114 savaş uçağının yaklaşık 90 adedinin, Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation ile Hintli bir firmanın ortaklığıyla Hindistan'da üretilmesi planlanıyor. Kalan Rafale savaş uçaklarının ise doğrudan uçuşa hazır vaziyette (fly-away) teslim edilmesi öngörülüyor.

India Today TV'ye konuşan kaynaklar, Fransa'nın Talep Mektubu'na (LoR) yanıt vermesinin ardından Hindistan'ın tedarik süreci için resmi Teklife Çağrı Dokümanı'nı (RFP) yayınlayacağını belirtti.

MEVCUT EKOSİSTEM MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde halihazırda 36 adet Rafale savaş uçağı bulunuyor. Ayrıca Hindistan Deniz Kuvvetleri de önümüzdeki yıllarda uçak gemilerinde görevlendirmek üzere 26 adet Rafale M uçağını envanterine katmaya hazırlanıyor. Mevcut bir operasyonel ekosistemin bulunması sayesinde, daha fazla Rafale uçağının alınmasının lojistik, bakım ve eğitim masraflarını ciddi oranda azaltacağı öngörülüyor.

YÜZDE 50 YERLİLİK ŞARTI

Öte yandan Yeni Delhi yönetimi, Fransız tarafına Hintli şirketlerin Rafale üretim ekosistemindeki rolünü artırması yönünde baskı yapıyor. Hindistan, tedarik edilmesi planlanan savaş uçaklarında yüzde 50'ye varan bir yerlilik oranı talep ediyor. Bu talebin, Dassault Aviation'ın 114 çok rollü savaş uçağı ihalesi için sunacağı teklifte önemli bir yer tutması bekleniyor.

Yerli üretime verilen bu ağırlık, Hindistan'ın geniş kapsamlı "Make in India" (Hindistan'da Üret) vizyonu ve Fransa'nın "stratejik özerklik" arayışıyla tam bir uyum gösteriyor. Bu iki yaklaşım, iki ülke arasında büyüyen endüstriyel ortaklığın temel taşları olarak öne çıkıyor.

Yetkililer; savaş uçağı üretimi ve savaş uçağı motoru geliştirilmesi de dahil olmak üzere gelecekteki savunma iş birliklerinin, "ortak tasarım ve ortak üretim" modelleri üzerinden şekilleneceğini ifade ediyor.

"ALICI-SATICI" İLİŞKİSİNDEN STRATEJİK ORTAKLIĞA

Savunma Tedarik Konseyi'nin 114 yeni nesil çok rollü savaş uçağı tedarikine yeşil ışık yakması, görüşmelere büyük bir hız kazandırdı. Bu süreçte genişletilmiş Rafale programı, en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Anlaşmanın resmiyete dökülmesi halinde bu adım, Hindistan tarihinin en büyük savunma tedariklerinden biri olacak. Proje aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkileri geleneksel bir "alıcı-satıcı" modelinden; ortak tasarım, geliştirme ve üretime dayalı uzun vadeli bir endüstriyel ortaklığa taşıyacak.