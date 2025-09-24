İSTANBUL 26°C / 18°C
Savunma

42'nci F-16 resmen teslim edildi: Yeni jetler hava üssünde

Dünyanın çeşitli bölgelerinde aktif olarak savaşlar ve çatışmalar yaşanırken ülkelerin savunmasına yaptığı yatırımlar da giderek artıyor. Son olarak 84 uçağı kapsayan modernizasyon çalışmalarına kapsamında Yunanistan 42. F-16 savaş uçağını teslim aldı.

24 Eylül 2025 Çarşamba 16:54
42'nci F-16 resmen teslim edildi: Yeni jetler hava üssünde
Söz konusu F-16 teslimatı toplam 84 uçağı kapsayan modernizasyon programında önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Program, Yunan Hava Kuvvetleri (HAF), Hellenic Aerospace Industry (HAI), ABD hükümeti ve Lockheed Martin iş birliğiyle yürütülüyor.

LOCKHEED MARTİN'DEN AÇIKLAMA

Lockheed Martin Entegre Savaşçı Grubu Başkan Yardımcısı Mike Shoemaker, teslimatın Yunanistan'ın NATO içindeki operasyonel etkinliğini artıracağını vurguladı. Shoemaker, "F-16 Viper, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik ve operasyonel kapasite sağlıyor. Bu, bölgesel güvenlikteki rolünüzü güçlendirecek" dedi.

MODERNİZASYON SÜRECİ

2018 yılında imzalanan 997 milyon dolarlık anlaşma kapsamında, 2002–2010 arasında teslim edilen F-16C/D Block 52+ ve Block 52 Advanced uçakları, F-16V Block 72 standardına yükseltiliyor. Modernizasyon çalışmaları Hellenic Aerospace Industry tesislerinde yürütülüyor. İlk iki uçağın teslimatı Eylül 2022'de yapılmış, son iki yılda teslimatlar hız kazanmıştı.

