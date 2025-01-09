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Savunma

44 adet Leopard 2A8 için anlaşma tamam! Savaş araçlarına modernize edilecek

Almanya'dan 44 Leopard 2A8 tankı satın alacak olan İsveç, 1950'lerden bu yana en kapsamlı modernizasyonunu gerçekleştirecek. Yeni tankların 2028 ile 2031 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 13:33 - Güncelleme:
44 adet Leopard 2A8 için anlaşma tamam! Savaş araçlarına modernize edilecek
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İsveç'in Almanya'dan 44 Leopard 2A8 tipi ana muharebe tankı satın alacağı bildirildi.

İsveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 44 yeni Leopard 2A8 tankının satın alınacağı ve envanterdeki 66 Leopard 2 tankı ile diğer savaş araçlarının kapsamlı şekilde modernize edileceği belirtildi.

Savunma Bakanı Pal Jonson, mevcut güvenlik durumu nedeniyle 1950'lerden bu yana en kapsamlı modernizasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsveç'in bu amaçla yeni üretilen 44 Leopard 2A8 tankının temini için Fransız-Alman savunma şirketi KNDS ile anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Modernizasyon için 22 milyar kron (yaklaşık 1,9 milyar avro) harcanacağı ve savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirerek kurulmakta olan dört tugayın tamamlanmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Yeni tankların 2028 ile 2031 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor.

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