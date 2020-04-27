27 Nisan 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 14:03

DDG 1000 program yöneticisi Kevin Smith, teslimatın bir dönüm noktası olduğunu söylerken geminin Zumwalt savaş sisteminin testlerinin devam ettiğini belirtti. Smith ayrıca mürettebatın, Raytheon mühendislerinin ve saha test ekiplerinin Zumwalt’ı karmaşık ve çok çeşitli deniz testlerine hazırlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Zumwalt sınıfı Çok Amaçlı Stealth Destroyer Projesi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un DD(X) Programı kapsamında üretilen ilk Zumwalt sınıfı Çok Amaçlı Stealth Destroyer olan USS Zumwalt (DDG-1000)’ın inşa faaliyetleri Şubat 2009 tarihinde, ikinci gemi USS Michael Monsoor (DDG-1001)’un inşa faaliyetleri ise Eylül 2009’da başlatılmıştı.

Birim maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle ilk iki geminin ardından Zumwalt Projesinin iptal edileceğini açıklayan ABD Donanması, Ağustos 2008’de ise üçüncü bir Zumwalt sınıfı destroyer olan USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002)’un siparişi vermiş ve programın üç geminin inşa edilmesinin ardından bitirileceğini belirtmişti. Böylelikle ilk başta inşa edilecek Zumwalt sınıfı destroyer sayısı, yüksek maliyet sebebi ile önce 32’den 24’e, sonra 7’ye ve son olarak üçe düşürüldü.

Deniz kabul testlerindeki birçok aksaklığın ardından ilk Zumwalt sınıfı destroyer olan USS Zumwalt, planlanan tarihten yaklaşık dört yıl sonra 24 Nisan 2020’de resmen ABD Donanması tarafından envantere kabul edildi.

Stealth yani düşük radar kesit alanı (RKA)’na uyumlu yapısı sebebi ile radarlarda bir balıkçı teknesi büyüklüğünde gözüktüğü bilinen Zumwalt sınıfı destroyerler; yaklaşık 16 ton deplasmana, 190 metre uzunluğa, ikişer adet gaz türbin, türbin ve elektrik motora ve 30 knots seyir hızına sahiplerdir.

Ana arama radarı olarak AN/SPY-3 kullanan Zumwalt destroyerleri; Mk 57 dikey atım sistemine, RIM-162 ESSM’ye, Tomahawk Seyir Füzesine, 2 adet 155mm’lik top sistemine, ve 2 adetlik 30mm’lik yan toplarına sahiptiler. Zumwalt sınıfı destroyerlerde bir adet de helikopter pisti bulunmaktadır.