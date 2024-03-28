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Savunma

5 milyar dolarlık dev rakam! Çin Türkiye'yi yakın takibe aldı: Rekor seviyeye ulaştı

Çin ordusuna bağlı Milli Savunma Gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki 5 milyar 500 milyon dolarlık ihracat başarısını yakın takibe aldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimleri desteklediğini yazan Çin basını, 'Türkiye'nin Savunma ihracatı rekor seviyeye ulaştı' ifadelerini kullandı.

28 Mart 2024 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
5 milyar dolarlık dev rakam! Çin Türkiye'yi yakın takibe aldı: Rekor seviyeye ulaştı
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Yüzde 80 yerlilik oranı geçen Türk savunma sanayisinin ihracat başarısı Çin'de manşetlere taşındı. Çin ordusuna bağlı Milli Savunma Gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayisinden elde ettiği 5 milyar dolarlık kazancı ve hükümetin buna verdiği desteği yakın markaja aldı.

ÇİN TÜRKİYE'Yİ YAKIN TAKİBE ALDI

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı rekor seviyeye ulaştı. Dünya basını bu başarıya yakından takip ediyor. Savunma sanayi ihracatı bu kez Çin basınında gündem oldu. Çin ordusuna bağlı Milli Savunma Gazetesi "Türkiye'nin savunma ihracatı rekor seviyeye ulaştı" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde savunma sanayi ihracatının geçen yıl yüzde 25 artarak 5 milyar 500 milyon dolara ulaştığı yazıldı. Türkiye'nin bu oranlarla küresel silah pazarında 12. sıraya yükseldiği belirtildi.

"TÜRK HÜKÜMETİ SAVUNMA SANAYİ İHRACATINI AKTİF BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYOR"

Haberde ihraç edilen ürünlerin kapsamının geniş olmasına dikkat çekildi ve "Türkiye kara araçlarından insansız hava araçlarına son teknoloji ürünleri ihraç edebiliyor" denildi.

Ayrıca Türk ürünlerinin NATO standartlarına uygun olduğu ve NATO ülkelerinden Ortadoğu'ya kadar ürün satışı yapabildiği vurgulandı. Haberde savunma sanayi ihracatındaki hızlı büyümenin nedenlerine de yer verildi. "Türk hükümeti savunma sanayi ihracatını aktif bir şekilde destekliyor" vurgusu yapılan haberde, Türkiye'nin güçlü bir teknik bilgi birikimine sahip olduğuna da işaret edildi.

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