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Savunma

5 milyar dolarlık imzalar resmen atıldı: F-15 ve F-16'lar için yeni anlaşma

GE Aerospace ile ABD Hava Kuvvetleri arasında F110 motorları için 5 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. F110 motorları, bir çok ülkede hali hazırda kullanılan F-15 ve F-16 jetlerine entegre ediliyor.

HABER MERKEZİ15 Mart 2025 Cumartesi 23:21 - Güncelleme:
5 milyar dolarlık imzalar resmen atıldı: F-15 ve F-16'lar için yeni anlaşma
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ABD üretimi F-15 ve F-16 jetlerine entegre edilen F110 motorları için 5 milyar dolarlık anlaşma sağlandı.

F110 motoru 11 milyondan fazla uçuş saati gerçekleştirmiş olup kendi sınıfında en yüksek itiş gücünü sağlamasıyla biliniyor. Sürekli üretim ve teknolojik ilerlemede 40 yıla ulaşan F110 motoru, askeri havacılıkta kilit bir bileşen olmayı sürdürüyor.

Bu sözleşme, GE Havacılık'ın ABD Hava Kuvvetleri ortaklarının operasyonel hazırlığını desteklemeye yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün göstergesi. F110 motorunun küresel filolar için sürekli kullanılabilirliğini sağlayarak askeri operasyonlardaki güvenilirliğini ve performansını güçlendiriyor.

5 MİLYAR DOLARLIK İMZALAR RESMEN ATILDI

GE Havacılık Savunma ve Sistemler Başkanı ve CEO'su Amy Gowder, şirketin bu anlaşmayı güvence altına almaktan onur duyduğunu ifade etti. Gowder, sözleşmenin F110 motorunun yeteneklerine, güvenilirliğine ve kritik görev operasyonları için değerine duyulan güveni yansıttığını vurguladı.

F110 motor ailesi, üstün itiş gücü ve operasyonel verimlilik sağlama konusunda güçlü bir üne sahiptir. Anlaşmanın bir parçası olarak GE Havacılık, uluslararası operatörlerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak motor, yedek parça ve ilgili hizmetleri sunmak için ABD Hava Kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde çalışacak.

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