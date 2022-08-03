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Savunma

5 milyar dolarlık onay: THAAD ve Patriot satacaklar

Suudi Arabistan ve BAE'ye 5 milyar dolarlık silah satışına ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan onay çıktı. Bu kapsamda BAE'ye Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) füze sistemi, Suudi Arabistan'a ise Patriot füzeleri satılacak.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) toplam değeri 5 milyar doları aşan silah satışını onayladığını bildirdi.

Bakanlık, silah satış anlaşmaları kapsamında Suudi Arabistan'ın 3,05 milyar dolar değerinde Patriot füzeleri alacağını açıkladı.

Bu kapsamda BAE'ye 2,25 milyar dolara Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) füze sistemi satılacak.

Pentagona bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansına (DSCA) göre, söz konusu silah satış anlaşmasıyla Sudi Arabistan envanterine 300 adet Patriot füzesi kazandıracak.

Anlaşma kapsamında BAE de 2 adet THAAD fırlatma istasyonu, 2 adet THAAD taktik operasyon istasyonu ve 96 füze alacak.

5 milyar doları aşan söz konusu silah satış anlaşmalarının ABD'nin İran ile nükleer anlaşma müzakerelerine dönüş sinyallerinin ardından gelmesi dikkat çekiyor.

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan (JCPOA) çekilirken, mevcut Başkan Joe Biden yönetimi de İran ile müzakerelerin sürdürülmesinden yana tutum sergiliyor.

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