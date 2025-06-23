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Savunma

5. nesil savaş uçağı filosunun merkezine KAAN'ı koydular: Yenileri sırada

KAAN'ın 5. nesil savaş uçağı filosu inşa etmekle ilgilenen yabancı ülkelerin dikkatini çektiğini kaydeden ABD basını, 'KAAN beklenen tanıtım tarihine yaklaştıkça, ek potansiyel devletler de yeni platformu satın almak için sıraya girebilir' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi23 Haziran 2025 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
5. nesil savaş uçağı filosunun merkezine KAAN'ı koydular: Yenileri sırada
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Milli muharip uçağımız KAAN, ABD basınının gündeminden düşmüyor. Endonezya ile imzalanan 48 adetlik KAAN satışını yakın markaja alan ABD basını, 5. nesil uçağımızın yıl sonuna kadar yerli bir motora kavuşacağını yazdı.

KAAN'ın 2028 yılında aktif hizmete gireceğine vurgu yapılırken, TUSAŞ'ın KAAN için yerli bir motor tasarlama konusunda ivmeyi artırdığı kaydedildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun KAAN'a güç verecek yerli motor TF35000 ile ilgili açıklamalarına geniş yer verildi.

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan tarihi KAAN anlaşmasına işaret eden ABD basını, "KAAN, kendi beşinci nesil savaş uçağı filosunu inşa etmekle ilgilenen yabancı ülkelerin dikkatini çekiyor. KAAN beklenen tanıtım tarihine yaklaştıkça, ek potansiyel yabancı müşteri devletleri de yeni platformu satın almak için sıraya girebilir" değerlendirmesinde bulundu.

KAAN PROGRAMI: TEKNOLOJİDE BİR EŞİK

Önceki adıyla TF-X olarak bilinen KAAN, Türk havacılık mühendisliğinin ulaştığı zirve noktayı temsil ediyor. Beşinci nesil, çok rollü muharip bir uçak olan KAAN; yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar izi, yapay zeka destekli aviyonik sistemleri ve gelişmiş ağ merkezli harp yetenekleriyle dikkat çekiyor. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te, ikinci uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te başarıyla gerçekleştirdi.

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