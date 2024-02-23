Yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine her geçen gün bir yenisi ekleyen Türkiye, 5. nesil savaş uçağı olan milli muharip uçak KAAN'dan son 6. nesil savaş uçağını geliştirme hamlesi geldi. TRT Haber'e açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "KAAN'ın 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor." dedi.

TÜRKİYE'DEN 6. NESİL SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı, Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği geride bırakarak, 6. nesil savaş uçağı çalışmalarına başladı.

KAAN'ın var olan tüm uçaklarla savaşabilecek seviyede olduğunu söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Dünyada ses getirdi, çünkü başkası bu kadar hızlı yapamadı." dedi.

KAAN için F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtiklerini dile getiren Kotil, "Uçak 5. nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor. İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi. İniş takımları yerli , jenaratörü yerli, kanopisi yerli bir matoru ve fırlatma koltuğu dışında tümüyle yerli bir uçak. Türklerin şimdiye dek yaptığı en komplesk mühendislik cihazı bu. Zorun zorunu yaptık. Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik." ifadelerini kullandı.

2028'DE 20 ADET KAAN'I TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİME PLANLANIYOR

KAAN'ın Türk Hava Kuvvetlerine teslim edileceği tarihin 2028'i işaret eden Kotil, "17 bin TUSAŞ çalışanı çok büyük emek verdiler. Ben yıllardan beri bu işin içinde olan biriyim. Büyük başarılar kalpten çıkar beyinden çıkmaz. Bu kalpten çıktı. 2028'de 20 uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planlıyoruz. Bu Türkiye'nin başarısı. Çok büyük projelerinin en büyük düşmanı "acaba" sorusu. Büyük projelerde "acaba" kelimesini yasaklamak lazım. İstiyorsak yaparız. Allah nasip eder, etti. Almanya'daki mühendisler benim yaşımda. 30 sene önceki birikimleriyle işlerini bitirmişler. Ama bizim genç arkadaşlar onların ürettiklerini öğrendikleri için biz Almanya'yı da Fransa'yı da İngiltere'yi de geçeriz. Bizim genç mühendislerimiz bunu yapar. Türkiye bu genç kadrosuyla hepsini geride bırakır." dedi.

"KAAN'IN 6. NESLE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN DE ÇALIŞMA YAPILIYOR"

KAAN'a yeni bir kabiliyet kazandırılacağını söyleyen Kotil, "Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje. Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji. Dost ve Kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var. KAAN'ın 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor. ANKA-3'ü 1 sene içinde teslim edeceğiz. Yerli Türk motoru da geliyor. TEI, Ukrayna'daki firmalarla çalışıyor. Milli motorun uçağın teslim sürecine yetişmesini umuyoruz. Gök Vatan'a bir füze girdiğinde bir Roketsan'ın füzeleriyle karşılaşacağız. Bir de KAAN'la karşılaşacağız. 5. nesil olduğu için çok uzaktan angaje oluyor." diyerek konuşmasını bitirdi.