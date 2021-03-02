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Savunma

50 yılı aşkın bir sürede tasarlandı: İnsansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Boeing ortaklığında yürütülen insansız uçak projesi Loyal Wingman ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

star.com.tr02 Mart 2021 Salı 18:52 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 19:06
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ABD'li uçak üreticisi Boeing, 1 mart pazartesi günü insansız uçak projesi Loyal Wingman'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Boeing, 50 yılı aşkın süredir Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri tasarlayıp ve ürettiği insansız savaş uçağının uçuşu, Güney Avustralya'da bulunan Avustralya askeri ve sivil havacılık tesisi Woomera Range Complex'teki bir yer kontrol istasyonundan izleyen bir Boeing test pilotunun gözetiminde gerçekleştirildi.

Uçağın, insanlı ve insansız diğer hava platformlarıyla ortak görev gerçekleştirmesi planlanıyor.

Yaklaşık 3700 km menzile sahip olan Loyal Wingman'in keşif, gözetleme, istihbarat ve elektronik harp görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

Boeing, Avustralya Uluslararası Havacılık Fuarı Avalon Airshow 2019'da, Avustralya'da üç prototip inşa etmeyi taahhüt etmişti. Loyal Wingman, Avustralya'da 50 yıl içinde tasarlanan ve inşa edilen ilk savaş uçağı olmasının yanı sıra, Boeing'in ABD dışında tasarlayıp ürettiği ilk insansız uçaktır.

star.com.tr

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