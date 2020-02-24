500'üncü Chinook yuvada

24 Şubat 2020 Pazartesi09:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:52

Göreve başladığı Soğuk Savaş yıllarından itibaren muharebe sahasının en ikonik helikopterlerinden biri olan CH-47F Chinook, namını sürdürmeye kararlı.

Havacılık devi firmalardan biri olan Boeing, 500'üncü CH-47F Chinook helikopterinin teslim edildiğini açıkladı.

Son kullanıcısna ulaşan efsanevi platformun "F" modeli, hâlihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de görev yapıyor.

CH-47F Chinook

CH-47F, ABD Ordusu ve uluslar arası savunma güçleri kullanımına uygun gelişmiş bir çoklu görev helikopteridir. Bu helikopterde tam entegre, dijital kokpit idare sistemi, Ortak Havacılık Mimarisi Kokpit ve uçağın performans ve taşıma özelliklerini tamamlayan gelişmiş kargo taşıma kabiliyetleri mevcuttur.

Genel Özellikleri:

Uzunluk: Uçak Gövdesi – 52.0 ft. (15.9 m) Rotorlar Dahil – 99.0 ft. (30.18 m)

Genişlik: 12.42 ft (3.78 m)

Rotor Çapı: 60 ft. (18.29 m)

Yükseklik: 18.92 ft. (5.77 m)

Güç: 2 Honeywell 55-GA-714A motor, her biri 4,733 shp (3,529 kW)

Azami Hız: 170 kt (315 km/h)

Yakıt: 1,034 gal. (3,914 L)

Hizmet tavanı: 20,000 feet

Kullanışlı Yük Oranı: 24,000 pound (10, 886 kg)

Görev Alanı: 200 nm (370.4 km)

Azami Brüt Ağırlık: 50,000 pound (22,680 kg)

Görev: Savaş operasyonları ile sivil ve insani yardım amaçlı, birliklerin, ağır silah, mühimmat, yakıt, malzeme ve su taşıma

Hizmet Müşterisi: ABD Ordusu, 1962’den beri hizmet vermektedir.