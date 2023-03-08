278 adet F-35 için el sıkıştılar: Değeri 5,2 milyar dolar

Locked Martin, F-35 savaş uçaklarının F135 motorları için Pratt & Whitney şirketi ile 5,2 milyar dolara el sıkıştı. Anlaşmaya göre F-135 motorları, Lockheed Martin yapımı F-35'in üç varyantına yeni güç sağlayacak. Şirket, bu anlaşma ile birlikte 278 adet F135 motoru üretecek.

Edinilen bilgilere göre de 2030 yılına kadar NATO üye üslerinde 400'den fazla F-35 savaş uçağı olacağı belirtildi. Yapılan bu mutabakattan F-35'ler için son anlaşma sağlayan ülkeler Kanada ve Almanya da yararlanabilecek. Kanada, bu yıl 88 F-35A satın almak için üzere ABD ile bir anlaşma imzaladı. Almanya, ise geçen yılın sonlarında Lockheed Martin'den 35 adet F-35 jeti satın almak için 8,83 milyar dolarlık bir sözleşmeyi onaylamıştı.

F-35'İN DİKKAT ÇEKEN SORUNLARI NELER?

5. nesil savaş uçağı F-35'leri satın alan ülkeler, avcı uçağının sadece kokpitindeki yeni bir bilgisayarın geliştirilebilmesi için bir milyar dolara yakın ödeme yapmak zorunda kalıyor. Söz konusu savaş jeti ile ilgili yayımlanan bir makalede, maliyetlerin daha da yükselebileceği ve buna paralel olarak F-35 teslimatında gecikmeler yaşanabileceği vurgusu yapılmıştı.