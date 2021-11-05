55 yıl önce imza attığı müthiş rekor, hala kırılamadı! İşte SR-71 Blackbird'ün sırrı

Star.com.tr 5 Kasım 2021 Cuma 14:19 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 14:20

ABD'li Lockheed firması SR-71 Blackbird'ü 1966 yılında, Kelly Johnson tarafından firmanın Skunk Works bölümünde ünlü yüksek irtifa Mach 3 (sesten 3 kat hızlı) hızındaki keşif uçağı olarak geliştirdi.

İç ısı sisteminin emisyonunu arttırmak ve gece gökyüzünde kamuflaj sağlayabilmek için kullanılan siyaha yakın boya, uçağın zamanla Blackbird (Siyahkuş) takma adıyla anılmasına neden oldu.

SR-71 BLACKBİRD'Ü ALT EDEBİLEN YOK

Yirmi yıl önce emekli olmasına rağmen Blackbird SR-71, 1976'dan bu yana da dünyanın en hızlı ve en yüksek irtifada uçabilen operasyonel insanlı uçağı unvanlarını hala elinde tutuyor.

SR-71 1964-1998 yılları arasında ABD Hava Kuvvetleri'ne hizmet etti ve sadece 32 adet üretildi.

SR-71 BLACKBIRD'ÜN SIRRI

SR-71, Uydu ve drone teknolojisinin olmadığı dönemde, düşman topraklarına sızmak, tespit edilmeksizin keşif yapmak için ideal bir uçaktı.

Soğuk Savaş'ın ortasında üretilen yüksek hızlı uçak, üretiminden 55 yıl sonra uçmaya devam etmeyi başardı.

J-58'in tasarımının detayları artık bir sır değil, ancak söz konusu unvanları elinde tutmasını sağlayan teknolojiyi, kimse kopyalayamadı.

Süpersonik hava akışını kontrol ederek, en iyi performansı elde etmek ve süpersonik hava akışının kompresöre ulaşmasını engellerken en iyi performansı elde etmek için yavaşlatılan havayı yönlendirmek için kullanıldı.

Deniz seviyesindeki testlerde 32 bin pounddan fazla itme gücü sağlayan J-58 turbojet motorları sayesinde maksimum 3.2 Mach hızına ulaştı.

430 °C Motor girişi ısısı ve 1760 °C sıcaklığa ulaşan brülör kanalının ısıya dayanabilmesi için İnkomel ve Waspaloy gibi nikel süper alaşımları kullanıldı.

Diğer önemli kısmı by-pass kapılarıydı. Motorun üstünde ve altındaki bu kapılar, hava akımının bir kısmını göndererek içindeki aşırı hava basıncını azaltma görevi görüyordu.

SR-71'in motor girişleri de hareketli konik bir sivri uca sahipti.

SR-71 için tasarlanan özel bir yakıt kullanarak Mach 3 hızlarında rahatlıkla uçabildi.