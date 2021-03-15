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55 yıl önce üretildi, rekoru hala kırılamıyor! İşte SR-71 Blackbird'ün sırrı

1966'DA ABD'nin Lockheed Martin firması tarafından üretilen 'SR-71 Blackbird', sesten 3 kat daha hızlı uçarak tarihi bir rekora imza attı. SR-71'in rekoru, bugün bile kırılmış değil.

star.com.tr15 Mart 2021 Pazartesi 21:31 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 21:38
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ABD'li Lockheed firması 1966 yılında tarihi bir başarıya imza attı.

Bu başarının adı, firmanın Skunk Works bölümünde Kelly Johnson tarafından tasarlanan ünlü yüksek irtifa Mach 3 (sesten 3 kat hızl) hızındaki keşif uçağı olan 'SR-71 Blackbird'

İç ısı sisteminin emisyonunu arttırmak ve gece gökyüzünde kamuflaj sağlayabilmek için kallanılan siyaha yakın boya, uçağın zamanla Blackbird (Siyahkuş) takma adıyla anılmasına neden oldu.

Yirmi yıl önce emekli olmasına rağmen Blackbird SR-71, 1976'dan bu yana da dünyanın en hızlı ve en yüksek irtifada uçabilen operasyonel insanlı uçağı ünvanlarını hala elinde tutuyor.

SR-71 1964-1998 yılları arasında ABD Hava Kuvvetleri'ne hizmet etti ve sadece 32 adet üretildi.

SR-71 BLACKBIRD'ÜN BAŞARISININ SIRRI NEDİR?

SR-71, Uydu ve drone teknolojisinin olmadığı dönemde, düşman topraklarına sızmak, tespit edilmeksizin keşif yapmak için ideal bir uçaktı.

Soğuk Savaş'ın ortasında üretilen yüksek hızlı uçak, üretiminden 55 yıl sonra uçmaya devam etmeyi başardı.

J-58'in tasarımının detayları artık bir sır değil, ancak söz konusu ünvanları elinde tutmasını sağlayan teknolojiyi, kimse kopyalayamadı.

Süpersonik hava akışını kontrol ederek, en iyi performansı elde etmek ve süpersonik hava akışının kompresöre ulaşmasını engellerken en iyi performansı elde etmek için yavaşlatılan havayı yönelendirmek için kullanıldı.

Deniz seviyesindeki testlerde 32 bin pounddan fazla itme gücü sağlayan J-58 turbojet motorları sayesinde maksimum 3.2 Mach hızına ulaştı.

430 °C Motor girişi ısısı ve 1760 °C sıcaklığa ulaşan brülör kanalının ısıya dayanabilmesi için İnkomel ve Waspaloy gibi nikel süper alaşımları kullanıldı.

Diğer önemli kısmı by-pass kapılarıydı. Motorun üstünde ve altındaki bu kapılar, hava akımının bir kısmını göndererek içindeki aşırı hava basıncını azaltma görevi görüyordu.

SR-71'in motor girişleri de hareketli konik bir sivri uca sahipti.

SR-71 için tasarlanan özel bir yakıt kullanarak Mach 3 hızlarında rahatlıkla uçabildi.

star.com.tr

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