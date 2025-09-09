İSTANBUL 28°C / 18°C
9 Eylül 2025 Salı
560 kiloluk dev sistem Yunanistan'ı korkuttu: Türkiye'nin eli güçleniyor

Türkiye sınırlarını ileri düzey anti-dron sistemi İLTER J350 ile güçlendirdi. Yunan basını gelişmeyi 'ciddi savunma avantajı' olarak değerlendirdi, “güç çarpanı” vurgusu yaptı.

9 Eylül 2025 Salı 09:01
Türkiye'nin ileri düzey anti-dron sistemi yaklaşık 560 kg ağırlığındaki İLTER J350'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılımı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma ve Europost, Türkiye'nin muhtemel askeri karşılaşmalara hazırlıklarını hızlandırdığını ifade ederken TSK'nın son dönemdeki hızlı modernizasyonuyla kriz durumunda Yunanistan ve İsrail'i hedef alabileceğini iddia etti.

Haberlerde, İLTER J350'nin insansız hava araçlarına karşı ileri düzey elektronik müdahale yetenekleri sunduğu ve modern savaş alanında kritik öneme sahip bir araç olarak öne çıktığı belirtildi.

"CİDDİ BİR SAVUNMA AVANTAJI"

Haberde, Türkiye'nin bu adımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mavi Vatan" vizyonu doğrultusunda bölgedeki askeri kapasitesini artırma çabası olarak yorumlandı. İLTER J350'in, muhtemel hava saldırılarına karşı Türkiye'ye ciddi bir savunma avantajı sağladığını ve Ankara'nın olası askeri hamlelerde kendine olan güvenini pekiştirdiği ifade edildi.

"ÖNEMLİ BİR GÜÇ ÇARPANI"

Uzmanlar, İLTER J350'in yüksek teknolojisi ve hızlı konuşlandırılabilirliği sayesinde Türkiye'nin hava sahasını insansız araçlara karşı daha güvenli hale getireceğini, aynı zamanda bölgedeki askeri stratejilerde önemli bir "güç çarpanı" olacağını ifade ediyor.

'TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENİYOR'

Haberlerde ayrıca, Türkiye'nin savunma alanındaki bu atılımının sadece askeri değil, diplomatik alanda da yankı uyandırdığını vurgulandı. Bölgedeki güç dengesinin yeniden şekilleneceği, Ege ve Doğu Akdeniz'de olası krizlerin yönetiminde Türkiye'nin elinin güçleneceği belirtildi.

Bu gelişmeler, Yunan medyasında Türkiye'nin askeri kapasitesinde kayda değer bir sıçrama olarak yorumlanırken, İLTER J350'in sunduğu ileri teknolojik özelliklerin bölgedeki olası gerilimlerde dengeyi değiştirebileceği vurgulanıyor.

