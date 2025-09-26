İSTANBUL 23°C / 17°C
Savunma

5'inci parti resmen teslim edildi: Su-35'ler hava üssünde

Rusya ve Ukrayna Savaşı devam ederken taraflar saldırı ve savunma için ordularını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, 5'inci parti Su-35 savaş uçaklarını teslim aldığını bildirdi.

26 Eylül 2025 Cuma 17:23
5'inci parti resmen teslim edildi: Su-35'ler hava üssünde
Su-35'ler zorlu hava koşullarında ve üslerinden uzak mesafelerde hava üstünlüğü sağlamak amacıyla tasarlanmış olup, Rusya'nın beşinci nesil platformlara geçiş sürecinde önemli bir köprü işlevi görüyor.

Teslimatlar, Rusya'nın hava kuvvetlerinin modernizasyonu ve hava üstünlüğünü sürdürme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna'daki çatışmalar sonrası yaşanan kayıplar, bu tür modernizasyon adımlarını daha kritik hâle getirmiş durumda.

5'İNCİ PARTİ SU-35'LER HAVA ÜSSÜNDE

Yeni Su-35S uçakları, üretim tesisindeki tüm test döngülerini başarıyla tamamladı ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın test pilotları tarafından farklı operasyonel modlarda değerlendirildi.

Bu teslimat, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen beşinci bilinen teslimat olarak kayda geçti. Önceki teslimatlar Mart, Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarında yapılmıştı. Teslimatların hızı, Moskova'nın hava kuvvetlerini yeniden yapılandırma çabalarını açıkça ortaya koyuyor.

  • suhoy su 35
  • Su-35
  • rusya
  • savunma haberleri
  • defence news

