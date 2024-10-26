''6 milyar 189 milyon dolarlık anlaşma imzalandı''

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın son gününde fuar alanını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen fuar ile ilgili istatistik verilerini paylaşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "SAHA EXPO 2024 bu yıl 90 bin metrekare alanda gerçekleşti. Bin 478 firma SAHA EXPO'da yer aldı. Bin 478 firma arasında 176 firma yabancı, geri kalan bin 224 firma da yerli firmalarımız oldu. Bu önemli bir rakam. Ülkemizin savunma sanayinde ne kadar bir derinliğe ulaştığının da göstergesi. Bundan 20 yıl önce ülkemizde düzenlenen savunma sanayi fuarlarında sadece 2 tane yerli Türk firması bulabilirken, bugün bu fuarda 20 yıl sonra bin 200'ün üzerinde firmamız kendinin geliştirdiği milli teknolojileri sergiliyor. Bu anlamda önemli bir kazanım. Fuarımıza 5 farkı kıtadan 121 ülkeden katılım oldu. 27 Bakan, 6 Genelkurmay başkanı, 35 ülkeden 178 alım heyeti burayı ziyaret etti. Fuarımızda 22 bin 467 işletmeden işletmeye görüşme gerçekleştirildi. 100 binin üzerinde ziyaretçi fuara katıldı. Fuarımıza resmi olarak 213 ürün sergilendi. 133 anlaşma burada salonlarda imzalandı. 133 anlaşmanın toplam değeri 6 milyar 189 milyon dolar. 133 anlaşmanın 4 milyar 332 milyon doları da ihracat sözleşmesi. Bu rakam burada yapılan seremonilerdeki toplam. Firmaların burada yaptığı görüşmelerde elde ettiği sonuçlar bunlara dahil değil. Firmalarımız açısından verimli geçen bir fuar oldu" dedi.

"TÜRKİYE GERÇEKTEN SAVUNMA ALANINDA SON 20 YILDA DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTI"

Türkiye'nin savunma alanında son 20 yılda devrim niteliğinde adımlar attığını kaydeden Bayraktar, "SAHA İstanbul; ülkemizde özel sektörün savunma, havacılık, uzay alanına girerek daha sürdürülebilir çözümlerin öne çıkması, saha içerisinde büyük firmaların değil orta ve küçük ölçekli firmalarımızın araştırma yapan enstitülerin, üniversitelerimizin bu ekosisteme güçlü ve görünür bir şekilde katılmasını amaçlıyordu. Bu da SAHA EXPO bünyesinde gerçekleşmiş oldu. Biz fuara katılımcılarından yönetim kurulumuz olarak çok olumlu geri beslemeler aldık. Yabancı heyet katılımının çok güçlü olması çok önemliydi. Türkiye gerçekten savunma alanında son 20 yılda devrim niteliğinde adımlar attı. Bunların da birçok örneğini fuarda görüyorsunuz. Her alanda çok büyük bir atılım var. Bu atılımları güçlü bir şekilde ileriye taşımak, sürdürülebilir kılmakta hem ülke için hem de ihracat tarafının güçlü olmasıyla gerçekleştirilebilir. Biz de SAHA İstanbul'un yönetim kurulu olarak gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA PAZARININ DA YÜZDE 65'İNDEN FAZLASINA HAKİMİZ"

Türkiye zamanında insansız hava aracını dahi parasını verip tedarik edemediğini ifade eden Bayraktar, "Tedarik etseydi dahi zorluk yaşıyordu. Biz şu an o teknolojide Türk firmaları olarak dünyanın en iyisiyiz. Dünya pazarının da yüzde 65'inden fazlasına hakimiz. Sadece kendi ülkemize değil, 35 ülkeye ihraç eder hale geldik. Demek ki biz kendi insanımıza, kendi girişimcimize güvenirsek aslında bütün bunları başarabiliriz. Bunun en önemli göstergesi zamanında tank ithal ediyorduk ama bugün milli tankımız var. Yerli atak helikopterimiz var. Bu ülkenin gemi üreticileri kendi milli askeri gemisini üretemiyordu. Ancak taş ören olarak yer alıyordu. Bugün Türk sanayicisi kendi uçak gemisini üretir hale geldi. Deniz altı teknolojisinde bu ülke bağımlıydı, bugün kendi milli deniz altımız var. Bunların her biri bizim için çok önemli adımlar. Bunları da ileriye götürmek, desteklemek ve ekosistemi güçlendirmek te bizim en önemli misyonumuz" şeklinde konuştu.