Lockheed Martin, Singapur Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçaklarını yenilemek için 8,7 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz Cuma günü duyurulan anlaşma, F-16 filosunun modern savaşın taleplerini karşılamasını sağlamak için ek yedek parçaların teslimatını da içeriyor.

Son sözleşme ile birlikte daha önceki bir dizi F-16 anlaşması eklenerek işbirliğinin toplam değeri 1,1 milyar dolara çıktı. Sözleşme kapsamındaki çalışmalar Teksas'ta gerçekleştirilecek ve tahmini olarak program Eylül 2027 tamamlanacak. Modernizasyonlar tamamlandığında, Singapur'un artan bölgesel tehditlere karşı savunma duruşunu korumasında kritik öneme sahip olması planlanıyor.

SİNGAPUR'UN F-16 FİLOSU

Singapur Hava Kuvvetleri hali hazırda gelişmiş C/D Block 52 konfigürasyonunda 62 adet F-16 savaş uçağı kullanıyor. Ülke, İngiliz yapımı Hawker Hunter jetlerinin yerine ilk kez 1988 yılında F-16'ları teslim almıştı. 2000 yılında Singapur, gelişmiş elektronik karşı önlemler paketi için modifikasyonlar içeren Peace Carvin III programı kapsamında 20 adet ek F-16 sipariş etmişti.

Singapur filosundaki tüm F-16'lar AIM-120 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri ile donatılmdı. Uçakların ayrıca İsrail'den Python 4 füzeleri de taşıyor. Söz konusu jetler yakın hava desteği, keşif ve savunma devriyesi gibi görevleri destekleyerek hava üstünlüğü sağlamak üzere tasarlanmıştır.