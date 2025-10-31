İSTANBUL 19°C / 11°C
  • 64 adetlik F-35 teslimatı başlıyor: İlk savaş uçağı resmen hazır
64 adetlik F-35 teslimatı başlıyor: İlk savaş uçağı resmen hazır

Amerikalı savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen dünyanın en iyi 5. nesil savaş uçaklarından biri olan F-35 için dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Söz konusu şirketin Teksas eyaletindeki üretim tesisinde Finlandiya için üretilen ilk F-35 savaş uçağının montajını tamamladığı bildirildi. Finlandiya, 2022'de imzalanan anlaşma kapsamında toplam 64 adet F-35A savaş uçağı teslim alacak.

HABER MERKEZİ31 Ekim 2025 Cuma 17:36 - Güncelleme:
Lockheed Martin, Finlandiya için üretilmeye başlanan ilk F-35A savaş uçaklarının boyama aşamasına geçtiği ve kısa süre içinde de kamuoyuna tanıtılacağını duyurdu.

Öte yandan Finlandiya, 2022 yılında imzalanan anlaşma kapsamında toplam 64 adet F-35A savaş uçağını envanterine katacak. Söz konusu F-35 teslimatlarının 2030 yılına kadar aşamalı şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu jetlerin envantere katılmasıyla F/A-18C/D Hornet filosunun emekli edilmesi hedefleniyor.

PİLOTLAR F-35 EĞİTİMİNE BAŞLAYACAK

Finlandiya Hava Kuvvetleri personelinin ilk eğitimleri ABD'de yapılacak. İlk F-35A uçağı, pilot ve bakım ekiplerinin eğitiminde kullanılmak üzere ABD'deki Ebbing Air National Guard üssünde konuşlandırılacak. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından uçaklar Finlandiya'ya teslim edilerek ülke hava savunma sistemine entegre edilecek.

FİNLANDİYALI ŞİRKET ÜRETİMDE YER ALACAK

F-35 programı Finlandiya için yalnızca bir savaş uçağı tedariki değil, aynı zamanda geniş kapsamlı bir endüstriyel işbirliği fırsatı da sunuyor.

Yerli savunma sanayii şirketi Patria, uçakların ön gövde bölümlerinin üretiminde görev alacak ve 400 adede kadar bileşenin imalatından sorumlu olacak.

Bu işbirliği, Finlandiya'nın teknoloji transferi ve yerel üretim kapasitesini artırma hedefiyle de örtüşüyor.

