Lockheed Martin, Finlandiya için üretilmeye başlanan ilk F-35A savaş uçaklarının boyama aşamasına geçtiği ve kısa süre içinde de kamuoyuna tanıtılacağını duyurdu.

Öte yandan Finlandiya, 2022 yılında imzalanan anlaşma kapsamında toplam 64 adet F-35A savaş uçağını envanterine katacak. Söz konusu F-35 teslimatlarının 2030 yılına kadar aşamalı şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu jetlerin envantere katılmasıyla F/A-18C/D Hornet filosunun emekli edilmesi hedefleniyor.

PİLOTLAR F-35 EĞİTİMİNE BAŞLAYACAK

Finlandiya Hava Kuvvetleri personelinin ilk eğitimleri ABD'de yapılacak. İlk F-35A uçağı, pilot ve bakım ekiplerinin eğitiminde kullanılmak üzere ABD'deki Ebbing Air National Guard üssünde konuşlandırılacak. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından uçaklar Finlandiya'ya teslim edilerek ülke hava savunma sistemine entegre edilecek.

FİNLANDİYALI ŞİRKET ÜRETİMDE YER ALACAK

F-35 programı Finlandiya için yalnızca bir savaş uçağı tedariki değil, aynı zamanda geniş kapsamlı bir endüstriyel işbirliği fırsatı da sunuyor.

Yerli savunma sanayii şirketi Patria, uçakların ön gövde bölümlerinin üretiminde görev alacak ve 400 adede kadar bileşenin imalatından sorumlu olacak.

Bu işbirliği, Finlandiya'nın teknoloji transferi ve yerel üretim kapasitesini artırma hedefiyle de örtüşüyor.