7 ülke S-400'e talip oldu

27 Ağustos 2021 Cuma 15:37 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:37

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan yedi ülke ile S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik'e konuşan Miheyev, "Rosoboronexport, Rusya'nın Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'dan yedi stratejik ortağı ile S-400 'Triumph' hava savunma sistemlerinin tedarikinin teknik ve finansal ayrıntılarını görüşüyor" dedi.

Şu ana kadar Çin ve Türkiye'ye tedarik edilen S-400 hava savunma sistemlerinin 2021'in sonunda Hindistan'a teslimatı planlanıyor. Daha önce, Suudi Arabistan, Irak ve Belarus'un da S-400'lerin tedariki için Rusya ile görüşmeler yaptığı basına yansımıştı.