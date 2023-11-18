7 ülkede var! Türkiye'den Eurofighter Typhoon kararı

F-16 talebine ayak sürünmesi üzerine Türkiye, Eurofighter Typhoon'a yöneldi. Özellikleri itibarıyla 4.5 nesil olarak öne çıkan savaş uçağı, çift motorlu ve delta kanat yapısına sahip. Uçağın üçüncü ve dördüncü versiyonları, yeni nesil aktif faz dizinli aktif radara sahip.

F-35 programından çıkarıldıktan sonra 5'inci nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ı bir an önce havalandırmak isteyen Türkiye, ABD'nin F-16 talebine ayak sürümesi üzerine 40 adet Eurofighter Typhoon alımına yöneldi. Eurofighter Typhoon'un hikayesi 1979 yılına uzanıyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında üretilen uçak, ilk uçuşunu ancak 1994 yılında yapabildi. Uçak, test uçuşları ve geliştirme çalışmalarının ardından 4 Ağustos 2003'te hizmete girdi.

ELEKTRONİK HARPTE BAŞARILI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Eurofighter Typhoon, özellikleri itibariye 4.5 nesil bir uçak olarak öne çıkıyor. Çift motorlu ve delta kanatlı olan uçağın üçüncü ve dördüncü versiyonları yeni nesil aktif faz dizinli aktif radara sahip. Bu radarlar uçaklara elektronik harple etkili mücadele, yüksek gizlilik, daha uzun mesafeden hedef tespit ve takibi gibi avantajlar sağlıyor.

AZ YAKIT YÜKSEK HIZ

15,96 metre uzunluğunda ve 10,95 metre genişliğinde olan Eurofighter Typhoon'ın boş ağırlığı ise 11 ton. Uçak 7,5 tondan fazla mühimmat taşıma kapasitesine sahip. EJ200 motora sahip olan uçak saatte 2495 km'lik hıza çıkabiliyor. 20 bin feet irtifaya yükselebilen savaş uçağı, super cruise özelliği ile daha az yakıt kullanarak süpersonik hızlarda seyredebiliyor.

7 ÜLKEDE VAR



Bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı 7 ayrı ülkeye teslim edildi. Bu ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan.