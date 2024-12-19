Avustralya'nın ABD ile yaptığı 72 adetlik F-35 Lightning II anlaşması tamamen sonuçlandı. Avustralya'nın program kapsamındaki son 9 uçağı Yeni Güney Galler'deki RAAF Williamtown Üssü'ne teslim edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı, Mareşal Stephen Chappell son uçağın teslimatının kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bunun çok sayıda paydaşın katkıları sayesinde başarıldığını belirtti.

4,8 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMALAR İMZALANDI

Mareşal Chappell, "Son F-35A Lightning II uçağının teslimatı, Hava Kuvvetleri'nin Ulusal Savunma Stratejisi doğrultusunda, entegre ve odaklanmış bir kuvvetin parçası olarak son derece etkili hava gücü sağlama yeteneğinin pratik bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

F-35 savaş uçaklarının envantere girmesinden dolayı gurur duymaları gerektiğini belirten Chappell, "Avustralya savunma sanayisi, F-35A'nın başarılı bir şekilde tanıtılmasında önemli bir rol oynadı ve 75'ten fazla Avustralyalı şirket, F-35 küresel tedarik zincirinin bir parçası olmak üzere üretim, sürdürülebilirlik ve devam eden geliştirmeyi desteklemek için 4,8 milyar doların üzerinde sözleşme imzaladı." dedi.

Avustralya, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı projesi kapsamındaki ilk siparişleri 10 Aralık 2018'de teslim almıştı.

Hükumet 72 uçak için yaklaşık 17 milyar Avustralya doları bütçe ayırmıştı.