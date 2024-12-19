İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2024 Perşembe / 18 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0993
  • EURO
    36,5811
  • ALTIN
    2922.8
  • BIST100
    9765.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 72 adetlik F-35 programı tamamlandı: 9 jet daha teslim edildi
Savunma

72 adetlik F-35 programı tamamlandı: 9 jet daha teslim edildi

Avustralya, ABD ile imzaladığı F-35 savaş uçağı anlaşması kapsamındaki son 9 jeti teslim aldığını bildirdi. Son jetlerini de teslim alan Avustralya böylelikle envanterine 72 adet F-35 savaş uçağı katmış oldu.

Star Gazetesi19 Aralık 2024 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
72 adetlik F-35 programı tamamlandı: 9 jet daha teslim edildi
ABONE OL

Avustralya'nın ABD ile yaptığı 72 adetlik F-35 Lightning II anlaşması tamamen sonuçlandı. Avustralya'nın program kapsamındaki son 9 uçağı Yeni Güney Galler'deki RAAF Williamtown Üssü'ne teslim edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı, Mareşal Stephen Chappell son uçağın teslimatının kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bunun çok sayıda paydaşın katkıları sayesinde başarıldığını belirtti.

4,8 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMALAR İMZALANDI

Mareşal Chappell, "Son F-35A Lightning II uçağının teslimatı, Hava Kuvvetleri'nin Ulusal Savunma Stratejisi doğrultusunda, entegre ve odaklanmış bir kuvvetin parçası olarak son derece etkili hava gücü sağlama yeteneğinin pratik bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

F-35 savaş uçaklarının envantere girmesinden dolayı gurur duymaları gerektiğini belirten Chappell, "Avustralya savunma sanayisi, F-35A'nın başarılı bir şekilde tanıtılmasında önemli bir rol oynadı ve 75'ten fazla Avustralyalı şirket, F-35 küresel tedarik zincirinin bir parçası olmak üzere üretim, sürdürülebilirlik ve devam eden geliştirmeyi desteklemek için 4,8 milyar doların üzerinde sözleşme imzaladı." dedi.

DEĞERİ 17 MİLYAR DOLAR

Avustralya, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı projesi kapsamındaki ilk siparişleri 10 Aralık 2018'de teslim almıştı.

Hükumet 72 uçak için yaklaşık 17 milyar Avustralya doları bütçe ayırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.